Hôn nhân ngọt ngào của 'sao chuyển giới đẹp nhất Thái' Nong Poy

Giữa tháng 8, trên trang cá nhân, Nong Poy khoe khoảnh khắc dựa vào tay chồng. Cả hai tận hưởng phút bình yên bên nhau, khiến khán giả ngưỡng mộ. Kể từ khi kết hôn, cặp sao thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc. Nong Poy hiện ở Phuket thường xuyên vì gia đình Oak sống tại đây. Trong khi đó, cô vẫn có công việc tại Bangkok cũng như ở nước ngoài. Do đó, cô di chuyển liên tục. Khi công việc giảm bớt, cô bay về với chồng.

Đôi vợ chồng trong chuyến đi tới Hà Lan cùng bạn bè. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, họ 'lên đường' đi du lịch do cả hai đều thích khám phá, tận hưởng cuộc sống. Trong một phỏng vấn gần đây, Poy cho biết họ có cuộc sống tự do, gia đình chồng không tạo ra quá nhiều khuôn khổ hay hạn chế đối với cô như nhiều người có thể nghĩ. Poy cho biết Oak cũng thân thiết với gia đình cô, đặc biệt là cha và bà của cô.

Uyên ương trong một chuyến du lịch cùng nhau ở Thụy Sĩ. Họ lựa chọn một hoạt động khá thử thách là leo núi Matterhorn. Poy đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện về chuyến đi, kể rằng khi cô bị thương nhẹ trong quá trình tham gia hoạt động, Oak ở bên chăm sóc cô. Sau khi kết hôn, họ sống chung đồng điệu, gắn bó. Poy nói Oak rất kiên nhẫn và điềm tĩnh với cô, đồng thời là người dám thể hiện bản thân một cách thẳng thắn. Cô yêu thích sự chân thật của anh và cho rằng đặc điểm này cũng khá giống với những người trong gia đình mình.

Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới, năm 2025, cô cho biết cả hai 'đã thích nghi với nhau tốt' và cảm thấy thoải mái hơn trước. Quan trọng nhất, họ có thể được là chính mình nhiều hơn mà không cần cố gắng thể hiện rằng bản thân phải luôn hoàn hảo trước mặt đối phương.

Poy hài hước chia sẻ, khi còn là người yêu, cô vẫn có lúc phải giả vờ hoặc giữ lại một số góc cạnh của bản thân. Sau khi kết hôn, cô cảm thấy không còn cần phải làm như vậy nữa, kể cả với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Poy hiện tham gia kinh doanh cùng Oak trong lĩnh vực máy giặt công nghiệp phục vụ các khách sạn ở Phuket, trong khi vẫn phải quản lý công việc kinh doanh riêng của mình tại Bangkok. Vì vậy, cuộc sống của họ không chỉ xoay quanh vai trò vợ chồng, mà còn là đối tác kinh doanh. Poy giải thích cả hai đã nói chuyện về cuộc sống lâu dài ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, từ sức khỏe, chất lượng cuộc sống, chăm sóc cha mẹ, du lịch, thiết kế nhà sao cho phù hợp với tuổi tác sau này, cho đến kế hoạch công việc. Poy Treechada và Oak Pakorn quen biết nhau từ thời đi học, sau nhiều năm mới gặp lại và phát triển tình cảm. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2022, sau đó đính hôn vào tháng 2/2023 và chính thức kết hôn ngày 1/3/2023 tại Phuket. Nong Poy tên thật là Treechada Marnyaporn, sinh năm 1986, phẫu thuật chuyển giới khi bước sang tuổi 17. Cô đăng quang Miss Tiffany Universal năm 2004, sau đó chiến thắng tại Miss International Queen. Người đẹp nhiều lần được bình chọn là sao chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Cô từng đóng các phim điện ảnh, truyền hình như 'Cuộc chiến á phiện', 'Đổ thành phong vân 2', 'Bác sĩ ma quỷ', 'Nang Khaen'... Chồng Nong Poy là doanh nhân trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, làm việc chủ yếu tại Phuket. Anh đồng thời là người thừa kế' của Ban Ar Jor - một chuỗi nhà hàng và quán cà phê nổi tiếng ở Phuket.