Cảnh Điềm đi làm đẹp sau khi bị tỷ phú kiện đòi sính lễ

Theo Sohu, ngày 31/8, người đẹp đi cùng trợ lý, đeo khẩu trang và đội mũ, mặc trang phục thoải mái. Nguồn tin cho biết Cảnh Điềm trông bình tĩnh và tự nhiên, dường như không quá bị ảnh hưởng vì scandal.

Những hình ảnh mới của diễn viên vào danh sách chủ đề gây chú ý nhất Weibo. Khán giả viết: "Chuyện xảy ra thì xảy ra rồi, lẽ nào cô ấy phải ở ẩn không dám nhìn mặt ai, chẳng lẽ cô ấy phải khóc lóc, rầu rĩ", "Tranh chấp tiền bạc chờ tòa án giải quyết, tôi thích cách xử lý vấn đề của cô ấy", "Cảnh Điềm phải giả vờ bình thường để chứng minh cô ấy 'vô tội' thôi".

Cảnh Điềm tới tiệm làm đẹp. Ảnh: Weibo

Từ cuối tháng 8, minh tinh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi tỷ phú Tôn Vũ Thần cho biết kiện diễn viên và cha mẹ cô, yêu cầu họ trả khoản tiền sính lễ 30 triệu nhân dân tệ (gần 4,5 triệu USD). Tôn Vũ Thần (Justin Sun) là người người sáng lập mạng lưới blockchain Tron. Theo Forbes, anh sở hữu khối tài sản 8,5 tỷ USD.

Doanh nhân còn đăng bài văn 6.000 chữ tên "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", nói về mối quan hệ của hai người. Bài văn nhắc việc diễn viên chi tiền của anh như thế nào, yêu cầu anh cung phụng ra sao. Tôn Vũ Thần viết Cảnh Điềm yêu cầu anh trả 50 triệu USD để cô thuê người mang thai, theo lời khuyên của AI, Tôn Vũ Thần từ chối chuyển khoản, vì thế diễn viên rời bỏ anh.

Tôn Vũ Thần chú thích nội dung bài văn là "hư cấu" song khi trả lời phỏng vấn trang Tech Ifeng, anh lấp lửng về tính xác thực: "Phần lớn nội dung đúng với điều tôi nghĩ. Tôi chú thích 'hư cấu' là vì không đảm bảo 100% chi tiết là sự thật. Nhưng ít nhất tôi nghĩ gì thì viết ra như thế, bao gồm những băn khoăn của tôi".

Những ngày qua, Cảnh Điềm nhận vô số bình luận chế giễu lẫn bênh vực. Một bộ phận khán giả cho rằng cô "tham tiền vì nhận sính lễ mà không trả, thiếu tự trọng". Số khác chỉ trích Tôn Vũ Thần khi công khai đời tư và chuyện yêu đương của phụ nữ, ủng hộ Cảnh Điềm. Lượng người theo dõi Cảnh Điềm tăng hàng trăm nghìn người sau scandal.

Diễn viên Cảnh Điềm. Ảnh: Weibo

Cảnh Điềm kiệm lời trước những động thái của bạn trai cũ. Trên trang cá nhân, diễn viên viết không bao giờ vì tiền mà "bán đứng tình yêu". Minh tinh thừa nhận bản thân không có mắt nhìn người.

Đại diện công ty quản lý Cảnh Điềm đăng thông cáo: "Danh dự là sự sống còn của nghệ sĩ, cũng là yếu điểm của nghệ sĩ. Nhưng chúng tôi đủ dũng khí để nói 'Không' với người lợi dụng điều này để chèn ép nghệ sĩ. Chúng tôi tin tưởng pháp luật và sẽ tuân thủ trình tự pháp luật xử lý sự việc".