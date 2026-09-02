BTV của VTV là con trai nhà Toán học nổi danh cùng gia đình tận hưởng dịp nghỉ lễ

BTV Việt Khuê cùng vợ trở lại Mũi Né

Mới đây, BTV Việt Khuê chia sẻ những hình ảnh trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo đó, anh cùng gia đình có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP.HCM và Mũi Né (Phan Thiết).

Tại TP.HCM, BTV Việt Khuê cùng vợ và các con ghé thăm Dinh Độc Lập. BTV Thể thao quen thuộc của VTV chia sẻ: "Đưa các con đến những địa danh gắn với các dấu mốc lịch sử để những câu chuyện trong sách vở trở nên sinh động và gần gũi hơn. Hiểu về quá khứ cũng là cách để ta biết trân trọng hiện tại, thêm yêu và tự hào về hai tiếng Việt Nam".

BTV Việt Khuê cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: FBNV)

Tiếp đó, anh và người thân có chuyến nghỉ dưỡng tại Mũi Né (Phan Thiết). BTV Việt Khuê cho biết anh đã từng tới đây 18 năm trước đó, khi tận hưởng tuần trăng mật với bà xã.

BTV Việt Khuê sinh năm 1983 tại Hà Nội, là con trai của GS Nguyễn Hữu Việt Hưng – nhà Toán học nổi tiếng, từng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và là một trong hai nhà khoa học đầu tiên nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Từ nhỏ, Việt Khuê đã bộc lộ năng khiếu Toán học. Anh từng học lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia năm 2002. Sau đó, anh theo học chương trình Cử nhân Khoa học Tài năng tại Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp với điểm trung bình 9,45 và được vinh danh Thủ khoa của các Thủ khoa năm 2006.

Gia đình BTV Việt Khuê tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: FBNV)

Từng có ý định nối nghiệp cha theo đuổi nghiên cứu Toán học, Việt Khuê bất ngờ rẽ hướng sang truyền hình sau khi tham gia chương trình “Người hâm mộ cùng bình luận” tại World Cup 2006. Từ đây, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao trên VTV, đồng thời đảm nhận vai trò bình luận viên tại nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup, AFF Cup.

Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Việt Khuê vẫn duy trì niềm đam mê Toán học bằng việc giảng dạy trực tiếp và trực tuyến, qua đó truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ.

BTV Việt Khuê là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. (Ảnh: FBNV)

Về đời tư, Việt Khuê có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Hai vợ chồng có hai con, một trai và một gái. Dù công việc bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian vun vén tổ ấm và đồng hành cùng các con.

Hiện gia đình BTV Việt Khuê sinh sống tại một căn biệt thự ở Hà Nội. Theo chia sẻ của Việt Khuê, ngôi nhà được vợ chồng anh hoàn thiện vào đầu năm 2023, trên chính mảnh đất do cha anh để lại. Không gian sống vì thế không chỉ mang dấu ấn riêng của gia đình mà còn gắn với nhiều giá trị và kỷ niệm qua các thế hệ.