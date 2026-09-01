Trần Nghiên Hy trải lòng về cuộc hôn nhân bẽ bàng với Trần Hiểu

Trang Sina đưa tin Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn tích cực tham gia các chương trình giải trí để kiếm tiền nuôi con trai. Mới đây, cô xuất hiện trong show Cô gái nhà tôi 2026, lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ.

Trần Nghiên Hy khẳng định không hối hận vì đã kết hôn và sinh con. Với cô, con trai là điều quý giá nhất, những điều đã xảy ra trong quá khứ đều là một phần của cuộc sống. Trần Nghiên Hy vẫn tin vào tình yêu, nhưng không còn tin vào chuyện "tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi".

Trần Nghiên Hy trải lòng sau cuộc hôn nhân sóng gió, bẽ bàng.

Khi Trần Nghiên Hy quyết định ly hôn, bạn bè đều tiếc nuối vì nữ diễn viên gặp phải chuyện buồn này quá sớm. "Tiếc nuối chắc chắn là có, nhưng mỗi người một số phận khác nhau. Con người không thể quá hoàn hảo, dù sao cũng phải có thứ bị lấy đi", cô nói.

Trần Nghiên Hy lựa chọn bình tâm đón nhận sóng gió trong cuộc sống và tiếp tục bước tiếp. Cô chia sẻ không có mong muốn kết hôn trong tương lai. Hôn nhân không còn là lựa chọn bắt buộc trong cuộc đời. "Trong thế giới của người trưởng thành, cảm nhận được sự rung động là điều quá đỗi hiếm hoi", nữ diễn viên chia sẻ.

Tháng 2/2025, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng loạt đưa tin tuyên bố ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm đầy thị phi. Có thông tin Trần Hiểu đã rời khỏi nhà từ trước đó hơn một năm, quyết định cắt đứt liên lạc với vợ con một cách lạnh lùng.

Thực tế, mối tình của bộ đôi Thần điêu đại hiệp luôn ồn ào từ khi kết hôn. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy thường xuyên vướng tin trục trặc tình cảm và ly hôn. Thời gian đầu, họ phủ nhận, sau đó dùng hành động để chứng minh hôn nhân vẫn hạnh phúc. Hai năm trở lại đây họ bước vào cuộc chiến truyền thông bôi nhọ lẫn nhau.

Khi tham gia show giải trí, Trần Nghiên Hy không ít lần tiết lộ bí mật hôn nhân. Đó là những lời than phiền vu vơ nhưng lại khiến Trần Hiểu trở thành người chồng vô tâm lạnh lùng.

Nữ diễn viên từng tiết lộ chỉ dám mời Trần Hiểu đi ăn vào ngày sinh nhật. Hai người một năm chỉ ra ngoài ăn cùng nhau đúng ngày này. Trần Nghiên Hy cho biết sau khi kết hôn, cả năm cô không nhận được quà từ chồng. Một lần khác, Trần Hiểu bị chỉ trích vì vẫn hút thuốc dù vợ mang thai hay đi cùng vợ con.

Trần Nghiên Hy cũng không tránh khỏi bị tổn thương trong cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên bị chồng chê là khó chiều, có đời sống tình cảm trong quá khứ nhiều tai tiếng. Trần Nghiên Hy cũng vướng tin phản bội Trần Hiểu trong thời gian anh đi đóng phim.

Trần Nghiên Hy không muốn kết hôn, chỉ nỗ lực làm việc nuôi con một mình.

Nữ diễn viên còn mất nhiều thời gian, công sức vào cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Sau kết hôn, cô đã giảm bớt công việc ở nhà chăm con.

Nhiều năm không tập trung vào diễn xuất, sự nghiệp nữ diễn viên rơi tình cảnh bấp bênh do danh tiếng giảm sút.