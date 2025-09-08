Căn hộ 3 triệu USD của Song Joong Ki ở Hawaii

Trong tập phim mới Free Doctor của đài tvN, chương trình đã tiết lộ danh mục đầu tư bất động sản nước ngoài của một số người nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, trong đó có Song Joong Ki. Một nguồn tin cho biết nam diễn viên có nhiều bất động sản ở Seoul, Rome và Hawaii.

Nguồn tin cho hay, bất động sản ở Hawaii đắt hơn giá nhà trung bình ở Mỹ. Song Joong Ki đã mua căn nhà ở Hawaii vào tháng 12/2019 với giá 2,28 triệu USD. Căn hộ chung cư có hai phòng ngủ và hai phòng tắm, tầm nhìn toàn cảnh ra Diamond Head và bãi biển Waikiki. Hiện giá căn hộ rơi vào khoảng 3 triệu USD.

Nhà Song Joong Ki ở Hawaii.

Song Joong Ki là một trong các nghệ sĩ có bất động sản lớn. Anh có nhà ở Itaewon, giá khoảng 10 tỷ won vào năm 2016, giá thị trường hiện tại khoảng 20 tỷ won. Tài tử còn có căn hộ Hannamdong với giá thị trường khoảng 9,5 tỷ won. Ngoài ra, anh có biệt thự sang trọng ở Cheongdam-dong, giá bán hiện tại ước tính hơn 15 tỷ won.

Theo hãng truyền thông giải trí Mỹ GQ, tài sản của Song Joong Ki khoảng 25 triệu USD. Nhờ vậy, anh lọt top 10 diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025.

Hình ảnh của nhà Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Gần đây, anh góp mặt trong phim truyền hình Con trai nhà tài phiệt. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó. Theo Nate, diễn viên và bà xã Katy Louise Saunders bén duyên khi Katy là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính.