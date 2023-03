Cảnh hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo được chiếu lại gây tranh cãi

Mới đây, KBS (Hàn Quốc) vừa tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đài mang tên “Your KBS, Our 50 Years”. Trong dịp này, nhiều ngôi sao như Choi Soo Jong, Chae Si Ra, Kang Ho Dong,... đều góp mặt.

Cảnh tình tứ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong phim được chiếu trong phần biểu diễn của Gummy

Tại đây, "You are my everything" - ca khúc đình đám trong siêu phẩm "Hậu duệ mặt trời" được Gummy thể hiện gây chú ý. Sao nữ sinh năm 1981 diện áo sơ mi lụa phối cùng quần tây, khoe vẻ đẹp thanh lịch trên sân khấu. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm của Gummy nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Việc lựa chọn bài hát chủ đề trong bộ phim làm nên tiếng vang lớn của nhà đài để biểu diễn trong dịp lễ kỷ niệm là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, khi Gummy hát, màn hình LED liên tục chiếu cảnh hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong phim lại gây tranh cãi.

Sau khi phần trình diễn được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội của nước này, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều người cho rằng hành động này của đài KBS kém duyên, khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn. Gần đây nhất, Song Joong Ki thông báo đã có vợ sắp cưới. "Nhà đài nên tôn trọng và buông tha cho hai nghệ sĩ, họ đều đã có cuộc sống riêng", "Bài hát rất hay nhưng hình ảnh làm tôi không hài lòng", "Người ta vừa thông báo kết hôn mà lại đi chiếu lại cảnh hôn với vợ cũ",… là những bình luận dành cho tiết mục của ca sĩ Gummy. Một số ý kiến khác lại cho rằng đây chỉ là tình tiết trong một bộ phim, việc hát nhạc phim và chèn cảnh quay trong phim là điều bình thường. "Phim truyền hình chỉ là phim truyền hình", "Đó là chất liệu phù hợp cho chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm của đài KBS",... bình luận của netizen Hàn.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong phim

"Hậu duệ mặt trời" phát sóng vào năm 2016 và nhận được sự yêu thích trên toàn thế giới. Thành công của phim đã giúp dàn diễn viên chính có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng có chuyện "phim giả tình thật" gây "sốt" toàn châu Á. Tuy nhiên, sau gần 2 năm về chung nhà, cả hai thông báo "đường ai nấy đi".

Gần đây, Song Joong Ki thông tin kế hoạch làm đám cưới và có con đầu lòng với cựu diễn viên người Anh - Katy Louise Saunders. Về phần Song Hye Kyo, cô độc thân. Ngôi sao 8X đang gây chú ý với vai diễn Moon Dong Eun trong "The Glory" (Vinh quang trong thù hận). Ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Cô rất đắt show quảng cáo, đại diện nhãn hàng và thành công khi kinh doanh bất động sản.

