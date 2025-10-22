NSND Phạm Phương Thảo rạng rỡ tuổi 43, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhập viện

Tin sao Việt 21/10: Diễn viên Thanh Sơn giả gái, thay lời chúc 20/10 tới cánh chị em phụ nữ. Tạo hình của nam diễn viên khiến nhiều người bật cười thích thú.

NSND Phạm Phương Thảo khoe diện mạo tươi tắn, gửi lời chúc đến mọi người vui khỏe, vạn sự như ý.

Tại "Sao nhập ngũ", ca sĩ Chi Pu xúc động bật khóc khi bố - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - bất ngờ ghé thăm đơn vị.

Hoa hậu Jennifer Phạm khoe tặng xế hộp cho con trai. Giá trị của chiếc xe ước tính vài tỷ đồng, tùy theo phiên bản.

NSND Thanh Lam quan niệm "Hãy mỉm cười với những điều chưa trọn, vì trong “chưa trọn” đã có mầm của viên mãn".

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang hạnh phúc nhận món quà là lẵng hoa hồng lớn.

NSƯT Nguyệt Hằng được các học trò bí mật chuẩn bị hoa, bánh kem mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Người mẫu Kim Cương đăng ảnh ông xã - ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhập viện sau nhiều ngày sốt cao.

Đạt G và bà xã Cindy Lư dẫn các con đi ăn cùng ông nội NSƯT Bảo Quốc.

Diva Mỹ Linh được em gái tháp tùng đi diễn trong show gần đây.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khoe chân thon, eo phẳng lì trên phố.

MC Trấn Thành hài hước viết: "Tặng chị em 20/10 chàng trai này nha. Chứ không biết tặng gì chúc gì luôn”.

Á hậu Thụy Vân diện đồ trẻ trung, ngẫu hứng đánh trống.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh điển trai, phong độ trong bộ ảnh mới.