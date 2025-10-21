Ca sĩ Jack - J97 lên tiếng về cụm từ phản cảm đang gây tranh cãi

Những ngày qua, ca sĩ Jack - J97 gây tranh cãi về bài hát mới có phần lời ngông cuồng, xấc xược như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/ Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm/ Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý/ Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu".

Đặc biệt, câu "Fan thường kêu anh vì họ lào/ Lào gì cũng t**" gây phản cảm vì là câu nói lái tục phổ biến trên mạng. Khán giả chỉ trích Jack - J97 nặng nề, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng xử lý.

Tài khoản Facebook của công ty J97 Promotion do nam ca sĩ thành lập vừa chính thức lên tiếng về câu hát gây tranh cãi.

Theo đó, công ty đại diện khẳng định ca từ gốc trong sáng tác của Jack không phải cụm từ "Lào gì cũng t**" như thông tin đang lan truyền; thay vào đó là 1 cụm từ tương tự đã gây hiểu lầm.

Ca sĩ Jack - J97.

"Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn ngoài kịch bản. Các bản ghi trong đêm diễn có thể đã dẫn đến sai lệch về cách diễn giải", phía công ty giải thích.

Về phần lời ngông cuồng trong bài hát, công ty nói Jack - J97 sáng tác mang thông điệp tự động viên, cổ vũ mọi người tự tin vào giá trị bản thân, bất chấp lời chê bai và không có chủ ý gây phản cảm.

Người đại diện nói thêm Jack - J97 có ý thức về trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với công chúng, xin ghi nhận các góp ý.

Trước đó, NTK Thạch Linh - đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cũng xác nhận cụm từ trong bản xướng âm họ nhận được là “Lào gì cũng tôi", không phải cụm từ nói láy tục phổ biến trên mạng.

Trong khi đó, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện Moonlit Childhood (diễn ra ngày 16/10) gửi kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.