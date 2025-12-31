Lý Long Cơ buồn vì 'nửa đường đứt gánh' với người tình kém 40 tuổi

Theo tạp chí Entertainment Weekly ngày 29/12, khi được hỏi về việc vị hôn thê đã có chồng con nhưng giấu giếm, Lý Long Cơ cho biết "đã nắm tình hình và hiểu thực tế". Ông nói: "Mối quan hệ đến rồi đi là tùy ý, tất cả đều do số phận quyết định".

Một nguồn tin cho hay trước đó, Lý Long Cơ không biết chuyện Chris Wong đã có chồng con. Khi cô ra tù, ông vẫn muốn lấy cô làm vợ nhưng cô lập tức về Đại lục, cắt đứt liên lạc với ông. Dù vậy ông nói với truyền thông, Chris Wong chỉ muốn "sống một cuộc sống kín đáo và tập trung quản lý công việc kinh doanh của gia đình ở Phật Sơn". Gần đây, vì báo chí đưa tin rầm rộ, ông mới biết cô đã có gia đình.

Hiện các bình luận trên Weibo nói ông Lý chỉ ham gái trẻ nên "đã bị lừa", hay nhận xét "Mối tình 'ông cháu' luôn đầy kịch tính".

Diễn viên gạo cội Lý Long Cơ. Ảnh: Weibo

Hồi đầu tháng 12, truyền thông Hong Kong nói Chris Wong đã kết hôn với một người đàn ông họ Trần vào năm 2007 và có một con trai 16 tuổi. Sau khi ra tù, cô về quê nhà Phật Sơn đoàn tụ họ, cũng không một lần nào gặp lại Lý Long Cơ. Vào dịp đông chí, cô bị paparazzi ghi hình đang dùng bữa cùng chồng và mẹ đẻ.

Lý Long Cơ là nghệ sĩ Hong Kong, từng ký hợp đồng với ATV, TVB. Ông khởi nghiệp với vai trò hát nhạc phim truyền hình, ca sĩ tự do... Ông từng cho biết thời đỉnh cao, thập niên 1980, bản thân chi tiêu hoang phí, có lúc tậu 5 xe hơi Porsche, BMW, có máy bay riêng... Ông góp mặt trong nhiều phim tên tuổi của Hong Kong như Cỗ máy thời gian, Tây Du Ký, Hồ sơ công lý, Trò chơi may rủi, Truyền thuyết người và rồng... Ông kết hôn với người vợ kém gần 30 tuổi và có ba con, đã ly hôn cách đây vài năm. Ông quen biết Chris từ năm 2018. Hai người sau đó như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau đi sự kiện, công khai hẹn hò, sau đó tuyên bố kết hôn. Khi họ chưa kịp làm đám cưới, Chris vướng lao lý.

Lý Long Cơ và Chris Wong. Ảnh: HK01

Chris Wong (Vương Thanh Hà) bị bắt từ tháng hai năm ngoái. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa ngày 19/6/2024, Chris bị phạt 25 tháng tù giam vì 7 tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt 25 tháng tù. Suốt thời gian này, Lý Long Cơ vào Chris thăm liên tục, công khai ý định sẽ cầu hôn cô sau khi cô được tự do. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Chris Wong mãn án và về Đại lục.