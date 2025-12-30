Tin Showbiz 24h: Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu, diễn viên Anh Đức tốt nghiệp lớp đạo diễn

Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Hồ Ngọc Hà tái ngộ Hà Anh Tuấn

Hồ Ngọc Hà mới đây khiến khán giả thích thú khi tái ngộ Hà Anh Tuấn trong một khoảnh khắc hậu trường được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà tái ngộ Hà Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

Từ lâu, Hồ Ngọc Hà được biết đến là nghệ sĩ sở hữu mối quan hệ rộng và bền chặt trong giới giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc vững vàng, nữ ca sĩ còn ghi điểm nhờ cách ứng xử tinh tế, khéo léo và luôn giữ được sự tôn trọng với đồng nghiệp.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn không giấu được niềm vui khi gặp lại nhau sau thời gian dài. Từ ánh mắt, nụ cười đến cách trò chuyện, cả hai đều toát lên sự thoải mái, thân tình. Những cử chỉ lịch thiệp, đúng mực mà hai ca sĩ dành cho nhau nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Màn tương tác này lập tức khiến cộng đồng mạng “tan chảy”. Nhiều người bày tỏ sự yêu mến trước tình bạn đẹp của hai nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ mong muốn được thấy Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong các dự án âm nhạc thời gian tới.

Thực tế, mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn đã được vun đắp suốt nhiều năm qua. Không chỉ thường xuyên gặp gỡ trên sân khấu hay tại các sự kiện lớn, cả hai còn âm thầm ủng hộ, hỗ trợ nhau phía sau hậu trường, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về tình đồng nghiệp bền chặt trong showbiz Việt.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phan Đinh Tùng vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng. Đặc biệt, năm 2025 được xem là giai đoạn khá thành công của nam ca sĩ khi anh liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc và đêm diễn được đầu tư chỉn chu.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, giọng ca Khúc hát mừng sinh nhật cho biết anh đã bị kiệt sức do làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Đáng chú ý, sự cố sức khỏe xảy ra ngay trước thềm một đêm nhạc quan trọng mà anh và ê-kíp đã chuẩn bị suốt hơn một tháng.

Chia sẻ về tình trạng của mình, Phan Đinh Tùng cho biết trung bình anh chỉ ngủ khoảng 2–3 tiếng mỗi ngày, làm việc liên tục từ sáng đến khuya. “Sức người rồi cũng có giới hạn. Tôi chính thức gục ngã trước thềm show diễn 36 tiếng”, nam ca sĩ viết.

May mắn, sau đó Phan Đinh Tùng đã kịp thời hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu và hoàn thành trọn vẹn đêm diễn, mang đến những tiết mục giàu cảm xúc cho khán giả. Anh cho biết chính tình cảm và sự yêu thương của người hâm mộ là nguồn động lực lớn giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả đã gửi lời hỏi thăm, động viên và chúc nam ca sĩ sớm hồi phục hoàn toàn. Nhiều người cũng nhắn nhủ Phan Đinh Tùng nên chú ý chăm sóc sức khỏe, cân đối lịch làm việc để tránh tình trạng quá sức trong thời gian tới.

Hòa Minzy từ chối Lê Dương Bảo Lâm ngay trên sân khấu

Những ngày cuối năm, dù lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ vẫn thu xếp thời gian tham gia một sự kiện cùng Lê Dương Bảo Lâm. Sự xuất hiện của giọng ca Bắc Bling khiến nam diễn viên không giấu được sự phấn khích, liên tục bày tỏ niềm vui và sự trân trọng trước tình cảm mà đồng nghiệp dành cho mình.

Hòa Minzy từ chối Lê Dương Bảo Lâm ngay trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong phần giao lưu với khán giả, Hòa Minzy tranh thủ giới thiệu về fan concert cá nhân dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026. Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm “chớp thời cơ”, hài hước hỏi nữ ca sĩ liệu có ý định mời anh đảm nhận vai trò MC cho sự kiện hay không.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của đàn anh, Hòa Minzy đã trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Dạ không”. Câu trả lời thẳng thừng của nữ ca sĩ khiến cả khán phòng bật cười, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ, đúng chất thân thiết của cặp đôi vốn nổi tiếng với những màn tung hứng hài hước mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Người mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng cô “quỵt lương” trợ lý

Theo đó, một tài khoản mạng xã hội đã “réo” tên Hà Anh, tố cô không trả khoản tiền 10 triệu đồng khi người này từng làm trợ lý cho cô cách đây hơn 10 năm. Ngày 29/12, trên trang cá nhân, Hà Anh có bài đăng phản hồi trực diện vụ việc, cho biết cá nhân nói trên đã nhiều năm lan truyền thông tin sai sự thật về cô.

Người mẫu Hà Anh đã chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng cô “quỵt lương” trợ lý. Ảnh: FBNV

Người mẫu chia sẻ, trước đây cô lựa chọn im lặng vì trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều thông tin không xác thực nhằm bôi nhọ danh tiếng nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, cá nhân này vẫn tiếp tục hành vi quấy rối, tung tin thất thiệt liên quan đến Vũ Hà Anh, buộc cô phải lên tiếng để bảo vệ uy tín của mình.

Hà Anh nhấn mạnh, nếu người tố cáo có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chứng minh việc cô “quỵt lương” hay từ chối trả tiền công, cô sẵn sàng đề nghị đưa ra trước dư luận. Ngược lại, những thông tin mang tính dẫn dắt, suy diễn và các bình luận xúc phạm, bôi nhọ sẽ được cô xem là căn cứ pháp lý nếu hành vi này tiếp diễn.

Người mẫu khẳng định trong quá trình làm việc với nhiều cá nhân và trợ lý, cô luôn chi trả lương đúng hạn. Hà Anh cho biết thêm, cô chưa từng nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào – qua điện thoại, tin nhắn, email hay văn bản – liên quan đến việc đòi trả tiền từ cá nhân đang tố cáo.

Chia sẻ về sự việc diễn ra cách đây hơn 10 năm, Hà Anh thừa nhận không còn nhớ rõ chi tiết thỏa thuận, nhưng nhớ rằng cô từng đồng ý cho cá nhân này thử việc. Sau một thời gian ngắn, cả hai nhận thấy không phù hợp và đã đồng thuận chấm dứt hợp tác. “Với tính cách và uy tín nghề nghiệp của tôi, không bao giờ có chuyện tôi từ chối trả tiền lương như những gì cá nhân này cáo buộc”, Hà Anh khẳng định.

Diễn viên Anh Đức tốt nghiệp lớp Quay phim - đạo diễn

Theo chia sẻ mới nhất, diễn viên Anh Đức cho biết anh vừa hoàn thành và tốt nghiệp lớp Quay phim – Đạo diễn, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập và làm nghề. Trong buổi chiếu phim tốt nghiệp, Anh Đức bày tỏ sự trân trọng và biết ơn trước những nhận xét chuyên môn quý báu từ các thầy cô, coi đó là hành trang quan trọng để anh tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo.

Diễn viên Anh Đức (ngoài cùng bên trái) tốt nghiệp lớp Quay phim - đạo diễn. Ảnh: FBNV

Nhân dịp này, Anh Đức cũng dành thời gian xem lại những hình ảnh hậu trường (behind the scenes) của phim tốt nghiệp mang tên Kế hoạch yêu. Nam diễn viên không giấu được cảm xúc khi nhắc đến hai diễn viên chính của dự án là Trần Kim Hải và Khả Ngân, đồng thời hồi tưởng những ngày cả ê-kíp cùng nhau làm việc cật lực trên phim trường.

Anh Đức chia sẻ, quá trình thực hiện bộ phim là quãng thời gian “quần quật nhưng đáng nhớ”, khi tất cả các thành viên trong ê-kíp đều nỗ lực hết mình để hoàn thành tác phẩm. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ ê-kíp Kế hoạch yêu, đồng thời cho biết đây mới chỉ là lời bày tỏ đầu tiên, bởi anh vẫn còn rất nhiều người muốn tri ân.

Kết lại chia sẻ, Anh Đức tiết lộ anh phải nhanh chóng quay trở lại với công việc dựng phim để kịp tiến độ, hẹn sẽ tiếp tục gửi lời cảm ơn và chia sẻ nhiều hơn trong những bài viết tiếp theo.