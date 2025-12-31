Mai Ngọc đón sinh nhật ở lâu đài nhà chồng

Sáng sớm 31/12, MC Mai Ngọc đăng lên trang cá nhân những khoảnh khắc bên bé Panda để ghi dấu sinh nhật đầu tiên có con trai bên cạnh. Theo MC, chỉ cần nhìn đôi mắt con mở to nhìn mẹ, lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười bé xíu của con khi ánh nến bên chiếc bánh lấp lánh nhắc cô nhớ rằng cuộc sống thật đơn giản với niềm vui được nhìn con lớn lên từng chút một.

Mai Ngọc bên con trai tại lâu đài nhà chồng.

"Sinh nhật năm nay với mẹ thật khác vì lần đầu tiên, mẹ có con trong vòng tay. Mọi ước mong, hy vọng và yêu thương của mẹ gói trọn trong con, món quà nhỏ bé nhưng trọn vẹn nhất. Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", Mai Ngọc nhắn gửi đến con trai Panda trong ngày bước sang tuổi 36.

Trước đó, Mai Ngọc cho biết sinh nhật năm nay của mình cũng khác biệt so với các năm trước vì ở xa nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Một số bạn bè thân thiết còn không ngại đường xa để về Bắc Ninh để trực tiếp tặng quà mừng tuổi mới của cô từ vài ngày trước.

Mai Ngọc chuyển từ biệt thự ở Hà Nội về lâu đài của nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh hồi tháng 9 để tiện cho công việc của chồng. Ông xã cô - thiếu gia Quốc Thắng - hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình anh còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Con trai Mai Ngọc được đặt tên ở nhà là Panda, hiện 8 tháng tuổi.

Lâu đài của nhà chồng Mai Ngọc rộng hàng nghìn m2, nằm ở khu trung tâm của thành phố Bắc Giang cũ (nay là thành phố Bắc Ninh), gần trung tâm tiệc cưới và quán cafe do gia đình làm chủ. Cơ ngơi này được thiết kế theo kiểu lâu đài châu Âu phong cách tân cổ điển rộng lớn, trang trí họa tiết dát vàng. Từ khi chuyển về đây sống, nữ MC mỗi ngày đều đưa con trai đi dạo quanh khuôn viên lâu đài, thăm thú quán cafe gia đình. Cô cũng thường xuyên mời bạn bè thân thiết từ Hà Nội xuống Bắc Ninh chơi.

Mai Ngọc và doanh nhân Đặng Quốc Thắng tổ chức đám cưới tại thành phố Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh) hồi tháng 12 năm ngoái. Ông xã của Mai Ngọc tên Đặng Quốc Thắng, kém cô hai tuổi, là thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng quê gốc Bắc Giang cũ. Sau khi kết hôn, Mai Ngọc nhanh chóng công khai tin vui mang bầu. Bé Panda, con trai đầu lòng của cô và doanh nhân Quốc Thắng chào đời hồi tháng 4.

Một góc trong lâu đài nhà chồng Mai Ngọc ở thành phố Bắc Ninh.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".

Trước khi đến với doanh nhân Quốc Thắng, Mai Ngọc từng tổ chức đám cưới và có mối tình 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Cả hai tuyên bố chia tay vào tháng 4/2023.