BTV VTV Diễm Quỳnh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, giả mạo Cổng dịch vụ công để gửi thông báo phạt nguội

Theo BTV VTV Diễm Quỳnh tối này 10/7, chị bất ngờ nhận được một tin nhắn thông báo về việc bị xử phạt vi phạm giao thông.

Khi bấm vào đường dẫn trong tin nhắn, giao diện hiện ra giống hệt Cổng Dịch vụ công quốc gia, kèm thông báo yêu cầu nộp phạt 50.000 đồng vì lỗi đỗ xe cản trở giao thông.

Diễm Quỳnh chia sẻ, ban đầu chị chỉ thoáng thắc mắc vì mức phạt khá thấp. Tuy nhiên, do nghĩ nếu để lâu có thể quên nên chị đã định thanh toán ngay.

BTV Diễm Quỳnh thông báo khẩn. Ảnh: FBNV

"Tới lúc xem lại ngày vi phạm thì đúng vào hôm chiếc xe vẫn để ở nhà nên tôi bắt đầu lưỡng lự", nữ BTV VTV kể.

May mắn, nhờ sự nhắc nhở kịp thời của người thân trong gia đình, Diễm Quỳnh đã không chuyển tiền cũng như không cung cấp thông tin cá nhân.

Sau sự việc, nữ BTV VTV bày tỏ sự lo ngại trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khi các đối tượng còn giả mạo cả giao diện của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đánh lừa người dân. Chị đồng thời khuyến cáo mọi người nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

BTV Diễm Quỳnh cùng bạn dẫn lâu năm MC Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

BTV VTV Đặng Diễm Quỳnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ghi dấu ấn qua nhiều chương trình gắn liền với thế hệ khán giả 8X, 9X như Tạp chí MTV, Trò chơi âm nhạc hay Quà tặng âm nhạc. Ngoài ra, chị từng là giám khảo của cuộc thi Cầu vồng, Vietnam Idol. Gần đây, Diễm Quỳnh dẫn Quán thanh xuân cùng bạn dẫn lâu năm là MC Anh Tuấn.

Sinh năm 1972 tại Hà Nội, BTV VTV Diễm Quỳnh từng theo học chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trước khi du học tại Trung Quốc và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hán ngữ. Trở về nước, chị không lựa chọn công việc đúng với chuyên môn đào tạo mà bén duyên với truyền hình từ năm 1997, nhanh chóng chinh phục khán giả bằng phong cách dẫn dắt nhẹ nhàng, thông minh và vốn ngoại ngữ tốt. Ngoài ra, chị từng là giám khảo của cuộc thi Cầu vồng, Vietnam Idol. Diễm Quỳnh dẫn "Quán thanh xuân" cùng bạn dẫn lâu năm là MC Anh Tuấn.

BTV Diễm Quỳnh giữ nhiều vị trí quan trọng tại VTV. Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công trong vai trò MC, Diễm Quỳnh còn có bước chuyển mạnh sang công tác quản lý. Năm 2006, chị công tác tại Ban Thanh thiếu niên VTV6, sau đó đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban và đến năm 2017 được bổ nhiệm làm Trưởng ban VTV6. Tháng 10/2021, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh tiếp tục được Đài Truyền hình Việt Nam điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ nhà báo sau hơn hai thập kỷ gắn bó với VTV.

Bên cạnh công việc quản lý, chị vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động của VTV với vai trò đại diện đơn vị sản xuất. Năm 2025, Diễm Quỳnh cũng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về hành trình xây dựng chương trình MTV Việt Nam những năm đầu phát sóng. Theo chị, trong điều kiện tư liệu còn rất hạn chế, ê-kíp đã nỗ lực đưa âm nhạc quốc tế đến gần khán giả, góp phần tạo nên một dấu ấn văn hóa đối với thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ đó.