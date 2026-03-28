BTV Đỗ Huy Hoàng của bản tin Thời sự 19h phát cảnh báo khẩn

Mới đây, BTV Đỗ Huy Hoàng – gương mặt dẫn quen thuộc của bản tin Thời sự 19h của VTV đã phải có lời cảnh báo gấp vì bị giả mạo lừa đảo. Theo đó, có một trang Facebook đã lấy thông tin và hình ảnh của anh nhằm lừa đảo người hâm mộ.

“Ngày hôm nay, tôi lại nhận được những thông tin về việc có các đối tượng lợi dụng hình ảnh của tôi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có rất nhiều người tin tưởng và chuyển khoản. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc về việc này. Ngoài những tin nhắn trả lời trực tiếp, tôi xin tiếp tục một lần nữa... đăng bài cảnh báo này, hy vọng những sự việc đáng tiếc này không tiếp diễn”, BTV Đỗ Huy Hoàng nói rõ.

Trang Facebook lấy thông tin và hình ảnh của VTV Đỗ Huy Hoàng để lừa đảo. Ảnh chụp màn hình

BTV Thời sự 19h của VTV khẳng định, anh chỉ có một Facebook chính chủ và duy nhất mang tên Do Huy Hoang. Trang này đã được Facebook cấp tích xanh. “Tất cả những tài khoản khác sử dụng hình ảnh, tên tuổi của tôi để nhắn tin kêu gọi, mời chào dự án hay yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo 100%”, BTV Đỗ Huy Hoàng nhấn mạnh.

BTV Đỗ Huy Hoàng mong muốn mọi người nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và không giao dịch, chuyển tiền cho bất kỳ lời kêu gọi nào trôi nổi trên mạng. Mọi vấn đề liên quan đến công việc, chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức chương trình đó để được xác minh và có thông tin chính xác nhất.

“Sự tỉnh táo của mọi người chính là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Rất mong mọi người chung tay nhấn báo cáo (Report) nếu phát hiện các tài khoản mạo danh tôi”, BTV Đỗ Huy Hoàng nhắn gửi.

Nhiều MC/BTV của VTV cũng bị mạo danh để lừa đảo, quảng cáo... Ảnh: VTV

Trước đó, VTV từng lên tiếng cảnh báo về việc hàng loạt BTV, MC của nhà đài bị mạo danh để lừa đảo, kêu gọi đầu tư tài chính, quảng cáo mỹ phẩm và thực phẩm chức năng… Trong đó, nạn nhân của những trò mạo danh để lừa đảo này là nhà báo Lại Văn Sâm, BTV Nguyễn Hữu Bằng, BTV Nguyễn Hữu Trí, BTV Nguyễn Thu Hà… Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các cá nhân BTV, MC mà còn ảnh hưởng đến uy tín của VTV.

“Việc hình ảnh MC, BTV của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bị làm giả bằng AI để quảng cáo, trục lợi là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của người làm báo và thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam”, bài đăng của VTV nêu rõ.

Phía VTV khẳng định, quan điểm của VTV là kiên quyết phản đối và sẽ xử lý đến cùng mọi hành vi giả mạo, trục lợi từ hình ảnh MC, BTV và thương hiệu của Đài. Đồng thời, VTV cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện và gỡ bỏ kịp thời các nội dung vi phạm trên không gian mạng.

BTV Đỗ Huy Hoàng là ai?

BTV Đỗ Huy Hoàng là gương mặt dẫn quen thuộc của VTV. Ảnh: FBNV

BTV Đỗ Huy Hoàng sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Anh là gương mặt dẫn quen thuộc của nhiều bản tin truyền hình của VTV: Bản tin Tài chính Kinh doanh, Chuyển động 24h, Chào buổi sáng, Vấn đề hôm nay và Thời sự 19h…

Anh cũng từng đảm nhận vai trò MC cho các chương trình nghệ thuật, biểu diễn, đồng thời là giám khảo các cuộc thi về chuyên môn kinh tế - tài chính. Anh cũng là nhà sáng tạo nội dung trên kênh YouTube “Cà Vạt Tím”.

Trước khi đến với công việc là một BTV truyền hình, Đỗ Huy Hoàng từng là một giảng viên đại học về mảng tài chính-kinh tế.

Mặc dù không được đào tạo về truyền hình nhưng với vốn kiến thức về kinh tế - tài chính, Đỗ Huy Hoàng đã được giao nhiệm vụ biên tập cho Bản tin Tài chính Kinh doanh và sau đó là các tin của Chuyển động 24h.

Chỉ sau 1 tháng vào làm việc tại VTV, nhờ sự cố gắng học hỏi của mình anh đã được sự tín nhiệm và tin tưởng của cấp trên và giao cho nhiều những công việc quan trọng khác như làm về phóng sự điều tra. Anh coi như đây là cơ hội để thử thách bản thân giúp anh có thêm những kinh nghiệm trong nghề làm báo của mình.