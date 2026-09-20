Cruz Beckham khoe khoảnh khắc thân mật táo bạo với bạn gái hơn 9 tuổi

Ngày 19/9, Cruz Beckham, 21 tuổi, đăng trên Instagram ảnh selfie trước gương cùng bạn gái Jackie Apostel, 30 tuổi, khi họ chuẩn bị dự sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London. Trong ảnh, Cruz đứng phía sau, vòng một tay ôm "gò bồng đảo" của Jackie, trong khi nữ ca sĩ tỏ vẻ bất ngờ tinh nghịch trước ống kính điện thoại. Khoảnh khắc thân mật cho thấy tình cảm giữa hai người vẫn gắn bó sau hơn hai năm hẹn hò.

Jackie diện váy vàng ánh kim dài chấm đất, hai dây mảnh và đính họa tiết cầu kỳ. Cô búi tóc cao, tạo vẻ thanh lịch. Cruz chọn sơ mi trắng kết hợp quần xanh nhạt dáng rộng và giày lười da màu nâu.

Nữ ca sĩ 30 tuổi sau đó để lại một loạt biểu tượng trái tim dưới bài đăng của bạn trai.

Cruz khoe ảnh tình tứ bên bạn gái khi chuẩn bị dự một sự kiện tại London. Ảnh: Instagram

Trước đó trong tuần, Cruz tham dự show của H&M tại Tuần lễ thời trang London. Anh xuất hiện với áo khoác dáng dài màu xám than bên ngoài áo màu đỏ burgundy, kết hợp quần đen.

Cruz và Jackie được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2024, sau khi bên nhau tại lễ hội Glastonbury hè cùng năm. Jackie là ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc mang hai dòng máu Đức - Brazil. Cô ngày càng thân thiết với gia đình Beckham, thường xuất hiện trong các kỳ nghỉ của David và Victoria cũng như tại những show thời trang của Victoria. Hồi tháng 6, cô có mặt tại Los Angeles khi Becks được vinh danh bằng một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Cruz dự tuần lễ thời trang London hôm 17/9. Ảnh: Instagram

Jackie cũng đồng hành với Cruz trong con đường âm nhạc. Cô từng hỗ trợ anh khi anh bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên cùng ban nhạc The Breakers. Tháng 8, Cruz phát hành EP đầu tay mang tên Wear & Tear. Trong cuộc phỏng vấn với Official Charts, anh cho biết Jackie có ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp âm nhạc của mình. "Cô ấy thực sự có ảnh hưởng lớn và đây mới chỉ là khởi đầu", Cruz nói. Anh cho biết nếu không có Jackie, có thể anh đã không bắt đầu chuyến lưu diễn và cũng không gặp các thành viên ban nhạc.

Cruz đồng thời nói bạn gái truyền cảm hứng để anh cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.