Pax Thiên bị réo tên

Theo tài liệu tòa án do Page Six thu thập được, thẩm phán Virginia Keeny tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles chấp thuận đơn xin đổi họ của Maddox sau phiên điều trần diễn ra vào ngày 14/9 (giờ địa phương).

Maddox không có mặt tại tòa, tham gia bằng hình thức trực tuyến cùng luật sư Peter Kenneth Levine.

“Không có phản đối nào, đơn yêu cầu đổi tên được chấp thuận. Lệnh đã được ký và đệ trình. Tên của người yêu cầu được đổi từ Maddox Chivan Jolie-Pitt thành Maddox Chivan Jolie”, phán quyết nêu rõ.

Maddox đổi tên thành công, giờ chỉ còn mang họ mẹ "Jolie". Ảnh: Getty Images.

Maddox nộp đơn xin đổi tên từ tháng 5, ghi trong hồ sơ là vì “lý do cá nhân”. Trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý, anh bắt đầu sử dụng họ Jolie trong công việc. Maddox được ghi nhận với tên “Maddox Jolie” trong vai trò trợ lý đạo diễn cho bộ phim Couture của Jolie, khi tác phẩm được phát hành tại Pháp vào tháng 2. Trước đó, khi tham gia Maria (2024), anh vẫn sử dụng tên Maddox Jolie-Pitt.

Maddox không phải người con duy nhất của Angelina Jolie và Brad Pitt bỏ họ “Pitt”. Shiloh được tòa chấp thuận đổi tên vào năm 2024. Zahara cũng nộp đơn đổi tên thành Zahara Marley Jolie trong năm nay, dự kiến có phiên điều trần ngày 28/9.

Tháng 7, chỉ vài ngày sau khi tròn 18 tuổi, Vivienne cũng xin đổi tên từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Cả Zahara và Vivienne đều công khai sử dụng họ Jolie trước khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Knox cũng được cho là đã sử dụng tên Knox Jolie trên bằng tốt nghiệp trung học.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra sau khi tin tức Maddox chính thức bỏ họ cha xuất hiện. Khán giả có phản ứng trái chiều. Một phe chỉ trích Angelina Jolie và các con, phe còn lại cho rằng Brad Pitt có vấn đề mới bị xa lánh.

Cư dân mạng bình luận: “Hãy tưởng tượng sống cả đời trong sự thù hận, Angelina Jolie chắc hẳn mệt mỏi lắm?”, “Angelina cũng làm điều tương tự với cha mình. Đó là hành vi thù hận”, “Maddox chưa bao giờ coi mình là người nhà Pitt, cậu ta luôn chỉ là ‘Jolie’. Đúng là đứa trẻ kỳ quặc”, “Hầu hết con đều đã từ bỏ Brad Pitt. Điều đó nói lên vấn đề gì đó ở anh ta”, “Brad nên thấy biết ơn vì loại bỏ được những kẻ vô ơn, hư hỏng ra khỏi cuộc đời mình”, …

Giữa cuộc cãi vã, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi còn người con nào vẫn chưa cắt đứt liên hệ trên giấy tờ với Brad Pitt không. Cái tên “Pax Thiên” được nhắc đến. Trong số sáu người con của Jolie và Pitt, Pax chưa có động thái nào cho thấy không còn sử dụng họ kép “Jolie-Pitt”. Nguyên nhân được cho là Pax dù không liên hệ với cha nuôi nữa, nhưng vẫn qua lại thân thiết với gia đình bên nội.

Pax Thiên được chú ý vì vẫn giữ họ kép Jolie-Pitt. Ảnh: GC.

Angelina Jolie và Brad Pitt chưa bình luận gì về sự việc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi quyết định của tòa được công bố, nữ diễn viên sinh năm 1975 có những chia sẻ đáng chú ý về cách cô nuôi dạy sáu người con trong cuộc phỏng vấn với L'Officiel.

Jolie nhấn mạnh các con là những cá thể độc lập. Theo Angelina, một trong những điều quan trọng nhất với cha mẹ là “không cản đường” con cái, bởi mỗi người đều có cuộc sống và tiềm năng riêng.

Nguồn thân cận với Jolie trước đó nói với People rằng đả nữ 7X không tức giận về việc các con muốn bỏ họ Pitt và chỉ mong “mọi người được chữa lành”. Nguồn này nói thêm nếu công chúng biết toàn bộ câu chuyện phía sau, họ sẽ cảm thông hơn với những đứa trẻ.

Trong khi đó, nguồn tin quen biết với Brad Pitt khẳng định trên People tài tử sinh năm 1963 bị tổn thương sâu sắc. Nguồn khác cáo buộc việc các con chối bỏ Pitt là kết quả của quá trình “xa cách phụ huynh” kéo dài.