Cựu diễn viên 'bỏ trốn', gia đình khốn đốn vì nợ nần suốt 2 năm

Nghi vấn nợ nần của Vương Hiền Chí (Vinci Wong), cựu diễn viên kiêm MC đài TVB tại Hong Kong (Trung Quốc), một lần nữa gây xôn xao dư luận xứ Cảng Thơm sau khi em gái công khai lên tiếng tố cáo, theo HK01 ngày 16/9.

Vương Hiền Chí gia nhập TVB năm 1994, hoạt động khoảng một thập kỷ với vai trò diễn viên kiêm người dẫn chương trình, trong đó có chương trình từ thiện thường niên của Đông Hoa Tam Viện. Sau khi rời làng giải trí, Vương Hiền Chí chuyển sang lĩnh vực từ thiện - y tế, từng giữ chức Chủ tịch Đông Hoa Tam Viện nhiệm kỳ 2018-2019 và được trao Huân chương Đồng Tử Kinh (Bronze Bauhinia Star) ghi nhận đóng góp từ thiện, theo SCMP.

Ảnh: Handout

Cuối năm 2024, Vương Hiền Chí nộp đơn xin phá sản sau khi bị một công ty tài chính kiện vì không trả khoản vay tín chấp 2,8 triệu đô la Hong Kong. Vương Hiền Chí chỉ trả nợ được 2 tháng trước khi ngừng thanh toán. Ngày 4/3, thẩm phán Tòa Cấp cao Hong Kong Jack Wong Kin-tong chính thức tuyên bố Vương Hiền Chí phá sản trong phiên xử vắng mặt, theo SCMP.

Số nợ thực tế lớn hơn rất nhiều so với công bố

Ngày 16/9, em gái Vương Hiền Chí - bà Vương Hiền Đức - lần đầu lên tiếng, khẳng định số nợ thực tế của anh trai lớn hơn nhiều so với con số đã công bố trước tòa, xuất phát từ các khoản vay lãi suất cao. Vương Hiền Đức cho biết hơn 10 người đàn ông đã kéo đến công ty gia đình đòi nợ, khiến cả nhà sống trong sợ hãi và bất an suốt 2 năm qua, theo HK01.

Theo lời Vương Hiền Đức, đây không phải lần đầu anh trai vướng nợ nần. Từ hơn 20 năm trước, Vương Hiền Chí từng thề trước gia đình, cam kết không tái phạm nhưng nợ nần sau đó tiếp tục leo thang khiến gia đình quyết định cắt đứt quan hệ để bảo vệ tài sản của người cha đã lớn tuổi. Vương Hiền Đức cũng bác bỏ tin đồn cho rằng anh trai từng vay tiền vì lý do cha bị bệnh nặng cần viện phí, khẳng định cha mẹ bà tự lo chi phí y tế.

Vương Hiền Đức nói thêm rằng trong khi vẫn xây dựng hình ảnh "tự hoàn thiện bản thân" trên mạng xã hội, Vương Hiền Chí thực chất vẫn sống nhờ tiền chu cấp sinh hoạt phí từ gia đình tại Canada, nơi ông chuyển đến sinh sống từ tháng 2/2026.

Đáp lại trong tâm trạng thoải mái

Ngày 18/9, Vương Hiền Chí lần đầu lên tiếng đáp lại tố cáo của em gái qua một buổi livestream, xuất hiện trong tâm trạng thoải mái, mặc trang phục thời trang, đội mũ, luôn giữ nụ cười trên gương mặt. Khi được hỏi về khoản nợ, Vương Hiền Chí chỉ nói ngắn gọn: "Tôi đang tích cực đối mặt nhưng vì chuyện này liên quan đến gia đình nên tôi cảm thấy áy náy".

Vương Hiền Chí bình thản chia sẻ về sự việc Ảnh: Instagram

Cựu diễn viên không phủ nhận cũng không đưa ra con số cụ thể nào về khoản nợ mà em gái đề cập, cũng không giải thích thêm về việc sống tại Canada suốt thời gian qua.

Thái độ vẫn thoải mái chia sẻ cuộc sống nhàn nhã tại Canada của Vương Hiền Chí giữa lúc gia đình lên tiếng tố khổ vì nợ nần khiến nhiều cư dân mạng bất bình, một số người còn mỉa mai so sánh Vương Hiền Chí với các nghệ sĩ từng phá sản khác trong giới giải trí xứ Cảng Thơm.

Vương Hiền Chí và Kevin Chow. Ảnh: HK01

Vương Hiền Chí công khai đồng tính năm 2013 và kết hôn với bạn đời lâu năm Kevin Chow tại Vancouver (Canada) ngày 1/8/2016. Cặp đôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới và thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật trên nền tảng Douyin.