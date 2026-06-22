Sắc vóc Thanh Hằng trong 'Mesdames Thanh Sắc'

Sau bảy năm kể từ Chị chị em em, Thanh Hằng tái xuất màn ảnh rộng với vai vũ nữ Cầm Thanh trong Mesdames Thanh Sắc - phim tâm lý lấy bối cảnh Sài Gòn đầu thập niên 1960.

Phim kể hành trình vào nghề của Cầm Thanh: từ một cô bé mồ côi trở thành đệ nhất vũ nữ vũ trường Kim Đô, dưới sự dìu dắt của Madame Sắc do Hồng Ánh đóng.

Dù vậy, Cầm Thanh yêu và giấu kín mối tình với Bá Dũng, Lương Thế Thành hóa thân, là chồng của Madame Sắc.

Khi bí mật bị phát hiện, Madame Sắc ra tay thị uy, trong khi thế lực giang hồ do A Lũng, vai của Khane Nguyễn, cầm đầu tìm cách thâu tóm mọi lợi ích.

Các tuyến truyện đan cài, tạo nên màu sắc vừa tâm lý, vừa u tối.

Theo đạo diễn Thắng Vũ, nhân vật của Thanh Hằng được xây dựng chỉn chu từ tạo hình đến diễn biến tâm lý. Cụ thể, Cầm Thanh đi qua nhiều cung bậc: những màn vũ đạo quyến rũ trên sân khấu, nỗi đau bị Madame Sắc đánh ghen, đến giai đoạn nhan sắc tàn tạ trong tuyệt vọng.

Xuyên suốt phim, Thanh Hằng chọn trang phục tôn hình thể gợi cảm cùng đôi chân dài 1,12 m. Cô diện đầm ngắn đính kết, cắt xẻ khi nhảy múa trên sân khấu; còn trong các buổi tiệc của Cầm Thanh, cô khoác những bộ đầm cổ điển chất liệu nhung the, cổ khoét sâu, tùng xòe rộng.

Lúc rơi vào biến cố, cô tàn tạ nhưng vẫn khí chất.

Đạo diễn cho biết khi phim tung teaser, nhiều khán giả cho rằng Thanh Hằng lớn tuổi so với hình ảnh vũ nữ Cầm Thanh đôi mươi trẻ trung, đầy sức sống.

Tuy nhiên, anh nhận định nhan sắc và ngoại hình của người đẹp vẫn phù hợp với nhân vật, bởi câu chuyện trải dài qua nhiều giai đoạn, trọng tâm rơi vào lúc Cầm Thanh trưởng thành và rời Madame Sắc.

Vì thế, độ tuổi cùng trải nghiệm của diễn viên trở nên hợp lý.

Vũ Thắng khen ngợi hình thể Thanh Hằng cuốn hút, gợi cảm và 'bốc lửa' khi nhảy múa tại 'vũ trường Kinh Đô'.

Thanh Hằng chuộng váy ngắn kiểu cổ điển, đúng màu sắc bối cảnh thập niên 1960 nhưng vẫn giúp cô trông hiện đại, hấp dẫn.

Người mẫu mặc áo dài nhung cổ thuyền, đánh phồng tóc để tạo hình nhân vật mặn mòi, từng trải.

Bên cạnh Thanh Hằng, phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, ngoại hình đẹp.

Hồng Ánh khắc họa Madame Sắc qua từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại, toát lên sự sắc sảo và gian xảo của một bà chủ vũ trường. Khane Nguyễn là gương mặt mới đáng chú ý nửa đầu năm 2026 với vai phản diện A Lũng ngông nghênh, láu cá nhưng hèn hạ.

Lương Thế Thành vào vai Bá Dũng, một trưởng ty cảnh sát chông chênh giữa gia đình và người tình. Nhân vật Dũng giúp anh nhận lời khen đã thể hiện nội lực diễn xuất mới sau nhiều vai an toàn.

Trong ảnh, Lương Thế Thành - Thanh Hằng trong cảnh khiêu vũ.

Mesdames Thanh Sắc gia nhập đường đua phòng vé tháng 6 với màu sắc khác biệt, giữa loạt phim kinh dị Việt ra rạp thời gian qua.

Với nhãn phân loại T18, phim có thể gặp trở ngại ở nhóm khán giả trẻ. Tuy nhiên, đạo diễn Thắng Vũ nói thành công gần đây của nhiều phim trăm tỷ cho thấy chất lượng tác phẩm, chứ không phải giới hạn độ tuổi, mới là yếu tố quyết định doanh thu.