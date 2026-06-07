Nam diễn viên bị ghét nhất màn ảnh vì vai ngoại tình, ngoài đời nổi tiếng chiều vợ

Lương Thế Thành đang có một giai đoạn khá đặc biệt trong sự nghiệp. Trên màn ảnh nhỏ, anh bị khán giả “ghét cay ghét đắng” vì vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc - một nhân vật vướng vào câu chuyện người thứ ba, khiến người xem bức xúc đến mức mang cảm xúc từ phim ra đời thật. Thế nhưng phía sau vai diễn bị ghét ấy, nam diễn viên lại khiến nhiều người bật cười và cảm động khi kể về cuộc sống gia đình, đặc biệt là cách anh chăm sóc bà xã Thúy Diễm trong thời gian cô đang mang thai lần 2.

Đóng chồng ngoại tình trong Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành bị khán giả ghét cay ghét đắng

Với Lương Thế Thành, việc bị khán giả phản ứng dữ dội vì vai phản diện là một dấu hiệu cho thấy nhân vật đã chạm được đến cảm xúc người xem. Anh thẳng thắn nhìn nhận: “Ở cương vị là diễn viên, đó là sự thành công rất lớn vì khán giả tin về sự tồn tại của nhân vật phản diện đó. Tôi nghĩ bất kỳ ai đóng vai phản diện đều muốn có được cảm giác “bị chửi” từ khán giả như vậy”.

Tuy nhiên, thành công của vai diễn cũng kéo theo không ít áp lực ngoài đời. Vì nhân vật Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc khiến khán giả quá nhập tâm, một số người đã tìm đến trang cá nhân của Thúy Diễm để bày tỏ sự bức xúc. Lương Thế Thành kể: “Khi phim phát sóng, một số khán giả có thái độ quá khích vào trực tiếp trang cá nhân của vợ tôi để bày tỏ bức xúc, thậm chí còn kêu Diễm năn nỉ: “Chị kêu anh Thành đừng ngoại tình nữa” (cười). Lúc đầu tôi thấy vui nhưng càng về sau, sự công kích càng nhiều”.

Ngoài đời, nam diễn viên có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thúy Diễm

Điều trớ trêu là thời điểm phản ứng của khán giả lên cao cũng là lúc gia đình anh đón tin vui. Thúy Diễm mang thai bé thứ 2, cơ thể và tâm lý có nhiều thay đổi. Nam diễn viên thừa nhận anh lo lắng khi những bình luận tiêu cực từ vai diễn có thể ảnh hưởng đến vợ. Anh nói: “Thời điểm gia đình biết tin có bé thứ 2 thì cũng là lúc phim truyền hình phát gần xong, phản ứng của khán giả ở mức đỉnh điểm. Tâm lý và tính tình của Diễm thay đổi rất nhiều, tôi không có sự chuẩn bị trước cho điều này nên phải tập thích nghi. Tôi là người chịu hết mọi áp lực trong thời gian đó”.

Không chỉ bị khán giả “réo tên”, Thúy Diễm đôi lúc cũng quay sang trách yêu chồng vì vai diễn quá đáng ghét. Lương Thế Thành hài hước kể lại lời bà xã: “Ông thấy chưa, khán giả vô chửi tui quá trời. Ông làm ơn làm phước mốt nhận vai coi kỹ kịch bản dùm tui”. Dù vậy, anh hiểu vợ chỉ bực vì bị tác động quá nhiều, còn bản thân Thúy Diễm cũng là diễn viên nên hiểu những vai diễn như thế mới tạo được dấu ấn nghề nghiệp.

Trái ngược với hình ảnh người đàn ông gây tổn thương cho phụ nữ trên phim, ngoài đời Lương Thế Thành lại nổi tiếng là người chồng chiều vợ. Khi Thúy Diễm mang thai lần 2, anh đặt sức khỏe của vợ lên hàng đầu, cố gắng sắp xếp công việc để gia đình luôn có người chăm sóc, theo dõi việc ăn uống, đi lại và đưa cô đi kiểm tra thường xuyên.

Nam diễn viên cũng không ngại thừa nhận bản thân phải nhường nhịn bà xã nhiều hơn trong giai đoạn thai kỳ. Anh chia sẻ: “Bây giờ, tôi phải “nhịn” bà xã nhiều hơn trước, có chửi cũng phải nhịn (cười). Lúc này, vì bổn phận làm chồng nên tôi cần gánh vác công việc, kinh tế nhiều hơn, san sẻ và cho vợ tâm lý thoải mái nhất trong thời gian thai kỳ. Tôi vui vì được hoàn thành trách nhiệm như vậy”.

Những câu chuyện đời thường của cặp đôi khiến nhiều khán giả thích thú. Lương Thế Thành kể từ lúc mang bầu và ốm nghén, Thúy Diễm thèm gì là anh mua về, dù có khi cô chỉ ăn một chút rồi bỏ. Có hôm nửa đêm, vợ gọi anh dậy vì muốn ăn món này, thèm món kia. Anh dí dỏm nói: “Tôi bị bà xã hành “như con” từ sáng đến tối. Vì tôi hiểu và thương vợ nên dù có mệt, tôi vẫn cư xử nhẹ nhàng, vui vẻ khi cô ấy yêu cầu điều gì đó”.

Đặc biệt, cách Lương Thế Thành dỗ vợ bầu khi cô nổi cáu khiến nhiều người bật cười. Anh kể: “Những lúc tâm lý cô ấy bất ổn nhất, chẳng hạn như việc bị công kích khi chồng đóng phim, tôi thường hay ngồi ôm, xoa bụng con, kiên nhẫn nói chuyện nhờ con năn nỉ phụ mình. Mỗi khi cô ấy cáu, tôi đều đi ”méc con”, dỗ ngọt một chút là cô ấy vui vẻ trở lại”.

Không né tránh chuyện “sợ vợ”, Lương Thế Thành còn vui vẻ tự nhận mình luôn ở thế yếu trong hôn nhân. Anh nói: “Tôi luôn nằm ở “kèo dưới” trong mối quan hệ vợ chồng. Khi có vợ, tôi thích cảm giác được làm cho bà xã vui, thích chiều chuộng cô ấy. Tôi hiểu cảm giác của người phụ nữ là thích được nâng niu, chồng đối xử nhẹ nhàng để họ thấy được tôn trọng”.

Có lẽ chính sự đối lập ấy khiến câu chuyện của Lương Thế Thành trở nên thú vị. Trên phim, anh khiến khán giả tức giận vì vai ngoại tình. Nhưng ngoài đời, nam diễn viên lại hiện lên là người chồng biết nhường nhịn, chăm sóc và đặt cảm xúc của vợ lên trước. Với anh, vai diễn bị ghét có thể là một dấu ấn nghề nghiệp, còn phía sau ống kính, niềm vui lớn nhất lúc này là cùng Thúy Diễm chờ đón thành viên mới của gia đình.

Sau vai diễn gây nhiều tranh luận trên sóng truyền hình, Lương Thế Thành tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Trong phim mới, nam diễn viên có dịp làm việc cùng Thanh Hằng và Hồng Ánh, đồng thời đảm nhận một vai diễn có nhiều lớp tâm lý phức tạp.

Lương Thế Thành và Thanh Hằng trong Mesdames Thanh Sắc

Chia sẻ về bạn diễn, Lương Thế Thành thừa nhận việc tương tác với Thanh Hằng khiến anh có phần áp lực hơn, bởi đây là lần đầu cả hai đóng chung. Anh nói: “Tôi nghĩ đóng với Thanh Hằng khó hơn, vì dù sao tôi và chị Hồng Ánh đã từng có nhiều cơ hội làm việc chung, từ phim truyền hình Mùi ngò gai cho đến sân khấu kịch Idecaf”.

Nam diễn viên cho biết trong Mesdames Thanh Sắc, anh và Thanh Hằng có nhiều phân đoạn tình cảm, xung đột và mâu thuẫn tâm lý khá nặng. Vì vậy, cả hai phải dành thời gian trao đổi, trò chuyện nhiều trên phim trường để hiểu nhân vật và tạo được sự thoải mái khi nhập vai. Đây cũng là một trong những thử thách mới của Lương Thế Thành sau vai Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc.

Lương Thế Thành sinh năm 1982, sở hữu “gia tài” phim truyền hình đáng chú ý với những tác phẩm quen thuộc như Miền đất phúc, Mùi ngò gai, Cổng mặt trời... Anh ghi dấu trong lòng khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, ngoại hình nam tính và hình ảnh gắn liền với các vai chính diện, nghĩa hiệp.