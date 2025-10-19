Lời buộc tội chấn động

Ngày 15/10, truyền thông quốc tế xôn xao khi tờ The Guardian công bố đoạn trích từ cuốn hồi ký của Virginia Giuffre, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Vương tế Philip.

Theo Amazon, Virginia Giuffre là người có công lớn trong việc đưa Jeffrey Epstein và tay sai Ghislaine Maxwell vào tù, đồng thời khiến Hoàng tử Andrew mất đi vai trò trong Hoàng gia Anh.

Giuffre tự tử vào tháng 4 ở tuổi 41, để lại di nguyện là muốn được xuất bản hồi ký mà cô viết vào những năm cuối đời. Cuốn sách có tên là Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (tạm dịch là Cô gái vô danh: Hồi ký về hành trình sống sót sau lạm dụng và đấu tranh cho công lý). Sách dự kiến phát hành vào ngày 21/10.

Mùa hè định mệnh

Theo đoạn trích, Virginia Giuffre (tên thân mật là Jenna) lần đầu tiên bước chân vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ, vào năm 16 tuổi. Đây là nơi cha cô làm công việc bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

Ông dẫn cô tham quan sơ qua khu nghỉ dưỡng trước khi giới thiệu với người quản lý tuyển dụng và được nhận vào làm việc.

Virginia Giuffre được tiếp xúc với giới thượng lưu Mỹ sau khi xin việc tại Mar-a-Lago.

Vài ngày sau, cha dẫn Jenna đến gặp ông chủ khu nghỉ dưỡng, tỷ phú Donald Trump. Sau khi hỏi han thân thiện, ông Trump giới thiệu cho nữ nhân viên trẻ tuổi làm công việc trông trẻ cho giới thượng lưu. Họ sống trong những ngôi nhà cho thuê của ông Trump ở gần khu nghỉ dưỡng.

Tuy vậy, đó chỉ là việc làm thêm. Hàng ngày cô làm việc vặt như pha trà, dọn dẹp, sắp xếp khăn tắm… ở khu spa. Chứng kiến khách hàng bước ra khỏi phòng massage với vẻ mặt thỏa mãn, Jenna nảy ra ý tưởng học nghề này để kiếm thêm thu nhập. Cô không ngờ chính ý tưởng này từng bước đẩy cô đến khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

Vào một ngày nóng nực, trước sinh nhật lần thứ 17 của cô khoảng vài tuần, khi đang đi bộ về phía spa Mar-a-Lago, cô tình cờ gặp người phụ nữ thượng lưu Anh tên là Ghislaine Maxwell và tài xế của cô ta, Juan Alessi.

Theo Jenna, sau này Alessi kể lại Maxwell bị thu hút bởi mái tóc vàng dài, vóc dáng mảnh khảnh và sự trẻ trung của cô ngay lập tức. Cô ta yêu cầu tài xế dừng xe rồi xuống đi bộ theo nữ nhân viên tuổi teen.

“Lúc đó tôi vẫn chưa biết, nhưng con thú săn mồi đỉnh cao đang tiến lại gần”, cô mô tả trong sách.

Maxwell bắt chuyện với Jenna khi cô đang ngồi sau quầy lễ tân và đọc sách về giải phẫu mượn từ thư viện (để phục vụ cho mục tiêu học nghề massage). Sau khi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chú Jenna, Maxwell cho biết muốn tìm chuyên viên massage cho người đàn ông giàu có, thành viên lâu năm của Mar-a-Lago, và hẹn gặp vào buổi tối.

Địa chỉ mà Jenna nhận được là 358 El Brillo Way (Palm Beach) - nơi căn biệt thự của Jeffrey Epstein tọa lạc. Jenna kể bản thân cảm thấy phấn khích vì có cơ hội kiếm tiền. Cha cô cũng không phản đối, còn chở cô đến tận nơi.

Jenna mô tả bên trong căn nhà treo đầy ảnh và tranh vẽ phụ nữ khỏa thân. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là cách trang trí nhà cửa của người giàu. Đến khi bước vào phòng ngủ, thấy Epstein (lúc đó 47 tuổi) trong trạng thái khỏa thân 100%, cô mới thấy bất ổn và nhìn về phía Maxwell để xin lời khuyên.

Người phụ nữ giữ vẻ mặt thờ ơ, trấn an cô việc khỏa thân là bình thường. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, Jenna tự trấn an bản thân và việc có một phụ nữ đi cùng khiến cô thấy dễ thở hơn.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến Jenna không lường được. Maxwell dẫn dắt cô chạm lên da thịt vị tỷ phú. Trong khi đó, Epstein hỏi cô những câu bất thường như “Cô có dùng biện pháp tránh thai không?” hay “Kể cho tôi nghe về lần đầu tiên của cô đi”… Dù thấy kỳ lạ, Jenna vẫn trả lời, còn kể cả chuyện từng bị người bạn của gia đình xâm hại.

Jenna bị Epstein và Maxwell dụ dỗ khi mới 16 tuổi.

Sau khi gọi Jenna là “cô gái hư hỏng”, Epstein nằm lật người lại, để lộ bộ phận nhạy cảm, thậm chí thủ dâm ngay trước mặt cô. Trong khi Jenna cảm thấy vỡ vụn, Maxwell vẫn tiếp tục massage cho người đàn ông, còn cởi bỏ quần áo mình và của thiếu nữ.

“Cảm giác trống rỗng quen thuộc tràn ngập trong tôi. Bao nhiêu lần tôi đặt niềm tin vào ai đó, chỉ để rồi bị tổn thương và bị làm nhục? Tôi có thể cảm nhận được não mình bắt đầu tê liệt. Cơ thể tôi không thể thoát khỏi căn phòng này, nhưng tâm trí tôi cũng không thể chịu đựng nổi việc ở lại. Nó tự động kích hoạt chế độ sinh tồn - phục tùng và chỉ tập trung vào việc sống sót”, cô viết.

Sự khuất nhục

Giống như nhiều phụ nữ trẻ khác, Jenna chọn quay lại “hang ổ” của Epstein ngay cả khi biết rõ mục đích của người đàn ông này.

Nhiều người chất vấn cô tại sao lại kể khổ trong khi luôn có con đường để rút lui. Tuy nhiên, với quá khứ bị lạm dụng và cuộc sống túng thiếu, cô không thể cưỡng lại kẻ lão luyện như Jeffrey Epstein.

“Chúng tôi là những cô gái không ai quan tâm và Epstein giả vờ quan tâm. Là một bậc thầy thao túng, ông ta ném thứ trông giống như phao cứu sinh cho những cô gái đang chết đuối. Nếu họ muốn trở thành vũ công, ông ta cung cấp các bài học khiêu vũ. Nếu họ khao khát trở thành diễn viên, ông ta nói rằng sẽ giúp họ có được vai diễn. Sau đó, ông ta làm điều tồi tệ nhất với họ”, cô chia sẻ.

Khoảng 2 tuần sau khi gặp nhau, Epstein đề nghị Jenna nghỉ việc ở Mar-a-Lago và làm việc toàn thời gian cho ông. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải phục tùng ông ta cả ngày lẫn đêm.

Epstein cũng yêu cầu cô chuyển ra khỏi chiếc xe kéo của cha mẹ và đưa cho cô 2.500 USD để thuê căn hộ riêng. Theo Jenna, cô chưa bao giờ cầm nhiều tiền như thế trong tay.

Như cảm nhận được sự e ngại của cô gái, Epstein cho cô xem ảnh chụp lén em trai cô, kèm theo lời cảnh cáo không được phép tiết lộ những chuyện xảy ra trong căn biệt thự. Ông ta còn tuyên bố: “Tôi sở hữu sở cảnh sát Palm Beach”.

“Ngay từ đầu, Epstein và Maxwell buộc tôi phải giữ đúng lời hứa là luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Có những ngày, cuộc gọi đến vào buổi sáng. Tôi đến, thực hiện bất kỳ hành vi tình dục nào mà Epstein muốn, rồi ngồi bên hồ bơi rộng lớn trong khi hắn làm việc. Nếu Maxwell có mặt, tôi thường được bảo phải phục vụ cô ta về mặt tình dục nữa. Cô ta giữ một thùng đầy máy rung và đồ chơi tình dục để dùng trong những buổi như vậy. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ đòi hỏi tôi quan hệ riêng, chỉ khi có mặt Epstein. Đôi khi còn có những cô gái khác ở đó. Cuối cùng tôi phải ở lại ngôi nhà trên đường El Brillo Way suốt cả ngày”, Jenna kể.

Maxwell là thân tín, chịu trách nhiệm tìm kiếm "con mồi" cho Epstein.

Jenna mô tả mối quan hệ giữa Maxwell và Epstein là cộng sinh. Epstein gọi Maxwell là bạn thân nhất, đánh giá cao về khả năng giúp ông kết nối với những người có quyền lực. Ngược lại, Maxwell coi trọng Epstein vì ông có nguồn lực để tài trợ cho cuộc sống xa hoa mà cô ta nghĩ bản thân xứng đáng.

“Theo thời gian, tôi không còn coi Epstein và Maxwell là bạn trai và bạn gái nữa, mà giống như hai nửa của tổng thể độc ác”, trích hồi ký.

Trong thời gian làm việc cho Epstein, Jenna bị phụ thuộc vào Xanax (điều trị ngắn hạn chứng lo âu và rối loạn hoảng sợ) và các loại thuốc tương tự khác. Có những lúc, cô uống tới 8 viên Xanax mỗi ngày. Maxwell là người giới thiệu bác sĩ cho cô.

Jenna không chỉ phục vụ Maxwell và Epstein, mà cả bạn bè của họ.

Lần đầu tiên cô bị “cho mượn” là phục vụ người có biệt danh “tỷ phú số 1” và người vợ đang mang thai của ông ta tại The Breakers - khách sạn sang trọng ở Palm Beach, không xa El Brillo Way. Cô massage cho người vợ trong khoảng 45 phút, sau đó “quan hệ” với người chồng trong phòng khách. Khoản tiền boa cô nhận được là 100 USD.

Sau đó, cô lần lượt qua tay những vị khách khác nhau, bao gồm giáo sư tâm lý học, học giả từ trường đại học danh tiếng, ứng cử viên thống đốc bang sắp đắc cử và cả cựu Thượng nghị sĩ Mỹ...

Ba lần gặp gỡ Hoàng tử Andrew

Vào ngày 10/3/2001, khi đang ngủ trong căn hộ nhỏ của Maxwell ở London (Anh), Jenna bị đánh thức với lời tuyên bố: “Hôm nay là ngày đặc biệt”. Theo lời Maxwell, họ được mời dùng bữa với Hoàng tử Andrew.

Jenna nhớ trang phục cô mặc ngày hôm đó là áo phông không tay ngắn với cổ chữ V màu hồng, kết hợp quần jeans lấp lánh nhiều màu. “Giống như hầu hết cô gái tuổi teen thời đó, tôi thần tượng Britney Spears và Christina Aguilera”, cô giải thích.

Ngay khi gặp mặt, Công tước xứ York (lúc đó 41 tuổi) đoán đúng tuổi của Jenna là 17. Ông còn nói thêm các con gái của ông chỉ ít tuổi hơn cô một chút.

Theo Jenna, khác với vẻ ngoài mập mạp, già nua hiện tại, Hoàng tử Andrew khi đó vẫn tương đối cân đối, với mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt trẻ trung. Cô học theo Epstein gọi hoàng tử là "Andy", còn nhờ tỷ phú Mỹ chụp lại khoảnh khắc được gặp người nổi tiếng.

“Trong những năm về sau, tôi nghĩ nhiều về cách cư xử của ông ta. Ông ta khá thân thiện, nhưng vẫn đầy tự mãn - như thể việc quan hệ với tôi là quyền đương nhiên của ông ta”, cô kể.

Toàn bộ quá trình ân ái diễn ra trong chưa đầy nửa giờ. Hoàng tử Andrew được mô tả “háo hức muốn lên giường”. Khi kết thúc, ông cảm ơn ngắn gọn bằng giọng Anh đặc trưng.

Sáng hôm sau, Maxwell cho biết Andrew hài lòng và Jenna được Epstein đưa cho 15.000 USD.

Jenna chụp ảnh với Hoàng tử Andrew trong lần đầu gặp gỡ ở London. Ảnh: NVCC.

Cuộc gặp gỡ thứ hai diễn ra vào khoảng một tháng sau đó, tại nhà riêng của Epstein ở New York. Lần này, nạn nhân khác tên là Johanna Sjoberg cũng có mặt. Họ chụp ảnh với con rối có khuôn mặt giống Andrew do Maxwell tặng.

“Hoàng tử và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Maxwell đặt con rối vào lòng tôi, điều chỉnh sao cho tay con rối đặt lên ngực tôi. Sau đó, cô ta đặt Sjoberg ngồi lên đùi hoàng tử và hoàng tử đặt tay lên ngực Sjoberg. Đó là hình ảnh mang tính biểu tượng - Johanna và tôi chỉ là những con rối trong tay Maxwell và Epstein, còn họ là những kẻ giật dây”, trích hồi ký.

Jenna không biết chính xác thời điểm "quan hệ" lần ba với Hoàng tử Andrew, chỉ nhớ trước ngày 4/7/2001, tức là lúc đó cô vẫn chưa đủ 18 tuổi (Jenna sinh vào tháng 8). Địa điểm là hòn đảo rộng hơn 29 ha của Epstein tại quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nơi ẩn náu riêng tư này có tên Little Saint James, nhưng Epstein thích gọi nó là Little Saint Jeff’s.

Theo Jenna, đó là cuộc truy hoan tập thể. Cô khai trước tòa vào năm 2015: “Epstein, Andy, khoảng tám cô gái trẻ khác và tôi quan hệ tình dục cùng nhau. Các cô gái còn lại có vẻ như đều dưới 18 tuổi và hầu như không nói được tiếng Anh. Epstein cười về điều đó, nói rằng họ là những cô gái dễ chịu nhất vì không thể giao tiếp nhiều".

Trong sách, Jenna chỉ ra người cung cấp những cô gái khác cho cuộc truy hoan là Jean-Luc Brunel, chuyên gia tuyển chọn người mẫu người Pháp, làm việc dưới trướng Epstein. Brunel cũng có mặt trên hòn đảo vào thời điểm đó.

Người đại diện của Hoàng tử Andrew không bình luận gì về những tiết lộ trong cuốn sách.

Virginia Giuffre đệ đơn kiện Hoàng tử Andrew vào ngày 9/8/2021 tại tòa án liên bang ở New York. Trong đơn kiện, cô cáo buộc Hoàng tử Andrew đã lạm dụng tình dục khi cô mới 17 tuổi, tại ba địa điểm khác nhau.

Giuffre tuyên bố những hành động này diễn ra khi cô là nạn nhân của đường dây buôn người tình dục do Epstein điều hành và Andrew biết rõ hoặc đáng lẽ phải biết cô chưa đủ tuổi vị thành niên.

Vụ kiện không ra tòa xét xử công khai vì vào tháng 2/2022, Hoàng tử Andrew đồng ý dàn xếp ngoài tòa với Giuffre.

Theo BBC, số tiền dàn xếp ước tính khoảng 12 triệu bảng Anh (tức hơn 16 triệu USD), bao gồm cả khoản quyên góp cho quỹ từ thiện của Giuffre dành cho nạn nhân lạm dụng tình dục.

Trong thỏa thuận dàn xếp, Andrew không thừa nhận hành vi sai trái, nhưng chấp nhận dàn xếp để tránh phiên tòa và kết thúc vụ kiện.

Epstein bị bắt vào ngày 6/7/2019. Tỷ phú ấu dâm bị từ chối cho tại ngoại vì nguy cơ bỏ trốn cao. Ngày 10/8/2019, ông được phát hiện chết trong phòng giam ở Manhattan (New York). Đến nay vẫn có nhiều uẩn khúc trong cái chết của Epstein, có thông tin ông treo cổ tự vẫn.

Maxwell bị bắt vào ngày 2/7/2020 tại biệt thự hẻo lánh ở New Hampshire (Mỹ) sau gần một năm lẩn trốn. Tháng 12/2021, tòa kết luận người phụ này có tội với 5 tội danh, bao gồm buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Tháng 6/2022, Maxwell bị tuyên án 20 năm tù giam, hiện thụ án tại nhà tù liên bang Tallahasee (Florida).

Giuffre (giữa) cùng những nạn nhân khác rời khỏi phiên tòa ở New York vào năm 2019. Ảnh: Kevin C Downs.