Tin showbiz 24h: NSND Xuân Bắc tung ảnh NSND Tự Long “say” rượu, Phương Mỹ Chi gây bão với phát ngôn về nghệ sĩ

NSND Xuân Bắc tung ảnh NSND Tự Long “say” rượu

Tối 8/2, Cục trưởng - NSND Xuân Bắc đăng tải hình ảnh chụp chung với người bạn thân Tự Long khi cùng dự một buổi tiệc. Trong bức ảnh, NSND Tự Long biểu cảm gương mặt giống một người say rượu.

NSND Xuân Bắc tung ảnh NSND Tự Long "say" rượu. Ảnh: FBNV

NSND Xuân Bắc còn ghi lại đoạn hội thoại giữa anh và NSND Tự Long. Theo đó, NSND Xuân Bắc bảo bạn thân: “Nhìn mày là tao biết mày say rồi đấy”, Tự Long “cãi” lại: “Tao chưa hề uống mà mày bảo say...”. Cả hai trêu đùa nhau, cuối cùng không phân định được ai là người say, ai là người tỉnh nên phải đưa lên mạng xã hội để “Ai say mời các bác cho nhận xét, vô tư đi”.

Dòng trạng thái hài hước và tinh nghịch của NSND Xuân Bắc khiến nhiều người cảm thấy thư giãn. Lượng người tương tác dưới dòng trạng thái rất đông đảo.

Phương Mỹ Chi gây bão với phát ngôn “nghệ sĩ cần được bảo vệ tốt hơn”

Mới đây, trong cuộc họp mới đây với lãnh đạo TP.HCM, Phương Mỹ Chi đại diện cho các nghệ sĩ đã đứng lên phát biểu: "Mọi người gọi con là người nổi tiếng vì con là nghệ sĩ, làm việc phục vụ nghệ thuật, người dân, thành phố. Con cần danh tiếng để làm nghề, cống hiến, nhưng thời gian qua con đã 2 lần bị xúc phạm trên mạng xã hội, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cá nhân, tổn thất doanh thu. Con muốn là những người nghệ sĩ cần có sự bảo vệ trên mạng xã hội để có thể tập trung sáng tạo và tạo ra những điều tốt đẹp cho đất nước."...

Hình ảnh Phương Mỹ Chi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MXH

Lời phát biểu của Phương Mỹ Chi lập tức tạo nên những luồng dư luận trái ngược nhau. Một số đồng tình với nữ ca sĩ và cho rằng nghệ sĩ đang bị "soi mói" nhiều thông tin đời tư trên mạng xã hội. Một số khác lại đưa ra quan điểm, luật bảo vệ mọi công dân là như nhau, không riêng gì nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã nhận được quá nhiều lợi ích hơn người bình thường mà lại đòi được các "đặc ân" hơn người bình thường thì đó là sự vô lý.

Cuộc tranh cãi xoay quanh phát ngôn của Phương Mỹ Chi hiện vẫn chưa có hồi kết.

Diễn viên Bảo Anh bất ngờ tiết lộ 4 điều cố NSND Hoàng Dũng từng dạy

Chia sẻ kèm hình ảnh hậu trường khi tham gia phim “Huyền tình Dạ Trạch”, diễn viên Bảo Anh viết: “20 năm trước, thầy tôi đã dạy tôi điều thứ nhất: "Trên sân khấu, con hãy nghĩ mình là nhất" và điều thứ hai “Khi con không tự tin hãy nghĩ mình là nhất"... Dù cuối cùng có thất bại hay thành công thì "hãy mỉm cười thật nhẹ nhàng bước tiếp!", đó là điều thứ 3.

Diễn viên Bảo Anh trong tạo hình của nhân vật phim "Huyền tình Dạ Trạch". Ảnh: FBNV

Trong 20 năm qua, tôi đã dành trọn vẹn ngọn lửa thanh xuân để bước đi. Ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã được tham gia một bộ phim điện ảnh đầu tiên trong cuộc đời. Dù chỉ là vai quần chúng nhỏ thôi nhưng như điều trước đây thầy dạy đó là "Không có vai diễn nhỏ, chỉ có con người nhỏ!”.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi sải bước catwalk với sự nỗ lực hết mình để rùi thất bại thảm hại và clip dưới chính là gương mặt của kẻ thất bại đó thưa thầy. Cảm ơn thầy, người truyền lửa – NSND Hoàng Dũng”.

Con gái xinh như hoa hậu của Lưu Thiên Hương – Lưu Hương Giang

Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng ảnh cả gia đình cùng nhau đi dự lễ trao giải WeChoice Awards. Cô viết: “Không chỉ là một đêm tôn vinh, mà là một đêm để thấy yêu hơn những điều tử tế quanh mình”. Nữ nhạc sĩ nói rằng, bình thường, cá tính của cô mạnh như gió Lào nhưng nay bị cả nhà “ép” mặc trang phục theo concept thân thiện.

Lưu Thiên Hương và Lưu Hương Giang bên hai cô con gái xinh như hoa hậu. Ảnh: FBNV

“Nhìn các thành viên xung quanh ai cũng xinh đẹp, nền nã, còn mình thì cố gồng cho “dịu dàng” mà trong lòng vẫn muốn… bung lụa. Cảm ơn nhà thiết kế đã giúp hai mẹ con có được bộ đầm vô cùng đẹp. Riêng tôi có một phiên bản nữ tính hiếm hoi trong đời mà không cần photoshop tính cách”.