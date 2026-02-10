Ký ức kinh hoàng của Britney Spears

Mới đây, nữ ca sĩ 44 tuổi đã đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội, khơi lại những vết thương lòng trong quá khứ. Cô công khai chỉ trích cách đối xử tệ bạc mà những người ruột thịt đã dành cho mình. Giọng ca Toxic trải lòng về nỗi cô đơn cùng nhu cầu được kết nối giữa người với người. Cô khẳng định những ai cho rằng cô lập là cách giúp đỡ người khác đều hoàn toàn sai lầm.

Britney nhấn mạnh một thông điệp mạnh mẽ rằng cô có thể tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên. Những dòng chia sẻ này xuất hiện sau nhiều năm cô thẳng thắn nói về mối quan hệ phức tạp với cha ruột Jamie Spears, mẹ Lynne Spears cùng em gái Jamie Lynn.

Britney Spears vừa chia sẻ những dòng tâm sự đầy cảm xúc về 13 năm bị giám hộ. IG.

Mối quan hệ rạn nứt với người thân

Căng thẳng giữa Britney Spears với gia đình chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong mùa lễ hội vừa qua, cô từng đăng tải hình ảnh cây thông Noel kèm chú thích mang hàm ý mỉa mai. Cô gửi lời chúc Giáng sinh muộn tới "gia đình xinh đẹp" - những người mà theo cô đã gây ra những tổn thương không thể sửa chữa. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn dành sự quan tâm cho thế hệ sau khi gửi lời nhắn mong bình an đến cháu gái Ivey 7 tuổi.

Năm 2023, cuốn hồi ký The Woman in Me ra mắt đã hé lộ chi tiết bức tranh gia đình đầy mâu thuẫn. Britney cho biết cô rất thương em gái Jamie Lynn vì phải lớn lên dưới cái bóng quá lớn của chị gái trong một mái ấm đổ vỡ. Song cô cũng không giấu được sự tổn thương khi nhắc về mẹ. Cô cho rằng bà Lynne Spears lẽ ra có thể hành động quyết liệt hơn để bảo vệ con gái mình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Bên cạnh cha mẹ và em gái, mối quan hệ giữa cô với hai con trai Sean Preston (20 tuổi) cùng Jayden (19 tuổi) cũng nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông. Những tranh chấp gia đình kéo dài đã tạo nên khoảng cách lớn giữa nữ ca sĩ và các con.

Hành trình tìm lại hào quang rực rỡ

Biến cố lớn nhất cuộc đời Britney bắt đầu vào năm 2008 sau các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Quyền giám hộ do ông Jamie Spears cùng một luật sư nắm giữ đã kéo dài suốt 13 năm. Tháng 6/2021, Britney lần đầu đứng trước tòa án để phản đối cơ chế này. Cô cáo buộc gia đình lạm quyền kiểm soát và thừa nhận bản thân đã nói dối cả thế giới về sự hạnh phúc giả tạo. Những lời gan ruột của cô về việc bị mất ngủ, trầm cảm đã gây chấn động dư luận quốc tế.

Cuối năm 2021, tòa án chính thức hủy bỏ quyền giám hộ sau khi ông Jamie nộp đơn xin chấm dứt. Kể từ đó, Britney bước sang một chương mới của cuộc đời. Cô tự do hơn trong sinh hoạt cá nhân, thoải mái chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Dù cuộc hôn nhân với huấn luyện viên cá nhân vào năm 2022 chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm, cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Vượt qua những thăng trầm đời tư, Britney Spears vẫn là một trong những biểu tượng vĩ đại của làng nhạc pop. Cô sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 60 triệu USD cùng nhiều giải thưởng danh giá như Grammy hay ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Dù không ra mắt album mới suốt nhiều năm, cô vẫn nằm trong top 12 nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 trên bảng xếp hạng Billboard. Năm 2025 mang lại nguồn thu lớn khi cuốn hồi ký gây tiếng vang của cô dự kiến được chuyển thể lên màn ảnh với tiền bản quyền lên tới 15 triệu USD.

Theo: t/h