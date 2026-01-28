Sự thật tin đồn Triệu Vy buôn người sang Myanmar

Hành động pháp lý quyết liệt của phía Triệu Vy

Theo thông tin từ trang 163 vào ngày 26/1, Triệu Vy đã có động thái mạnh mẽ khi chia sẻ lại bài đăng của anh trai cô là Triệu Kiện. Hành động này nhằm phủ nhận dứt khoát các tin tức cho rằng nữ diễn viên tham gia vào đường dây rửa tiền bẩn hay buôn bán người sang Myanmar.

Trước đó, mạng xã hội Weibo xuất hiện hàng loạt bài viết khẳng định vợ chồng Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy cùng MC Lý Tương đều thuộc một đường dây làm ăn phi pháp. Các nguồn tin này cáo buộc họ có liên quan đến hoạt động bắt cóc bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar.

Triệu Vy tuyên bố sẽ khởi kiện những người tung thông tin sai lệch về cô. Sohu.

Dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn về quá trình làm giàu nhanh chóng của thương gia Huỳnh Hữu Long. Cộng đồng mạng cho rằng hoạt động kinh doanh của người này thiếu minh bạch. Bên cạnh đó, việc Triệu Vy kinh doanh rượu hay mua các bất động sản tại nước ngoài bị quy chụp là hành vi rửa tiền nhằm tẩy sạch nguồn gốc số tài sản bất chính. Thậm chí, có thông tin cho rằng Triệu Vy đứng tên nhiều công ty ma không hoạt động thực tế để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ sai phạm.

Trước làn sóng tấn công dữ dội này, Triệu Kiện khẳng định các bài viết trên cố ý nhắm vào em gái mình với thông tin hoàn toàn bịa đặt. Ông cho rằng vì Triệu Vy là ngôi sao nổi tiếng nên rất dễ bị tổn thương trước tin đồn. Triệu Kiện nhấn mạnh gia đình đã trình báo cơ quan chức năng cũng như khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải.

Ông chia sẻ đầy bức xúc: "Trước cơn bạo lực mạng, Triệu Vy mới là người yếu thế thực sự. Những tài khoản tự truyền thông chuyên bịa đặt, xuyên tạc hay mạt sát ấy được che chở dưới vỏ bọc pháp nhân công ty. Họ gần như có thể tạo tin đồn gây tổn hại cho Triệu Vy với chi phí bằng không".

Ngay dưới bài đăng của anh trai, Triệu Vy cũng để lại bình luận xác nhận: "Việc khởi kiện vẫn luôn đang được tiến hành nhưng quá trình thụ lý tương đối dài nên chưa thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Mong mọi người thấu hiểu cho tôi".

Mối liên hệ mờ ám với đường dây tại Myanmar

Kể từ khi bất ngờ bị cấm sóng vào tháng 8/2021, hàng loạt tin tức tiêu cực về "Én nhỏ" liên tục nổ ra nhằm lý giải nguyên nhân cô bị phong sát. Trong đó, nghiêm trọng nhất là nghi vấn dính líu đến đường dây buôn người hay lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia.

Trang 163 tiết lộ Huỳnh Hữu Long có một người em họ tên Xa Khải Luân mang tiền án tiền sự nghiêm trọng. Người này từng bị bắt khi đánh bạc tại quê nhà trước khi trốn ra nước ngoài làm ăn. Xa Khải Luân được cho là có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa người Trung Quốc sang Thái Lan rồi đưa vào Myanmar. Tại đây, các nạn nhân bị bán vào trại tập trung hoặc ép buộc thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông, thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm. Có thông tin xác nhận Xa Khải Luân đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào năm 2022.

Truyền thông Trung Quốc đặt nghi vấn Huỳnh Hữu Long cũng là mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo này. Nhiều ý kiến cho rằng sau khi kết hôn, Triệu Vy biết rõ công việc làm ăn của chồng nhưng không ngăn cản mà còn cùng tham gia đầu tư.

Để cắt đứt liên hệ với những rắc rối tài chính của chồng cũ, ngày 28/12/2024, Triệu Vy tuyên bố đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Cô khẳng định hiện tại bản thân không còn quan hệ gì với chồng cũ và muốn tách biệt hoàn toàn khỏi các hoạt động kinh doanh của ông.