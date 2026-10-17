Ben Affleck: 'Tôi học được nhiều điều từ Jennifer Lopez'

Ben Affleck và Jennifer Lopez. Ảnh: Bauer-Griffin

Trong cuộc trò chuyện hôm 14/10 trên podcast The Moment with Jorge and Paola Ramos, diễn viên 54 tuổi nói rằng rất khó để tóm lược ngắn gọn những điều anh đã học được từ Jennifer Lopez - một ca sĩ, diễn viên và doanh nhân đa tài.

"Thành thật mà nói, để hiểu Jennifer Lopez, bạn phải hiểu rằng cô ấy thực sự là người tiên phong. Cô ấy đã làm những điều mà người khác nói là bất khả thi, không được chào đón. Cô ấy làm được nhờ ý chí mạnh mẽ của mình", Affleck nói.

Theo Ben Affleck, sự nghiệp của Lopez trong ngành công nghiệp giải trí vốn đã nhiều thách thức, trong khi cô còn phải đối mặt với những rào cản lớn hơn người khác gấp nhiều lần vì là một phụ nữ xuất thân gốc Latin.

Tài tử bày tỏ: "Tôi vô cùng ngưỡng mộ những gì cô ấy đã đạt được. Cô ấy luôn làm điều đó bằng cách tự nhủ: 'Ngay cả khi không ai tin mình, mình vẫn sẽ đặt niềm tin vào bản thân'. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đầu tư kinh doanh và làm những điều mà người ta vẫn nói các doanh nhân Mỹ thành công nên làm. Cô ấy đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc".

Jennifer Lopez trong buổi ra mắt phim 'Office Romance' hồi tháng 6. Ảnh: AFP

Sau đó, Affleck nhấn mạnh: "Cô ấy có lẽ là người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết. Tôi nghĩ mình cũng làm việc khá vất vả, nhưng khi ở bên cô ấy, tôi luôn nghĩ: 'Chà, thật đáng nể'".

Ben Affleck nhận xét Jennifer Lopez là người phụ nữ phi thường và cho biết không bất ngờ khi cô liên tục gặt hái thành công. Nam diễn viên cũng tiết lộ đã học hỏi được nhiều điều từ vợ cũ, gia đình cô và những người thân thiết với họ.

Ben và J.Lo gắn bó từ thời trẻ nhưng chia tay năm 2004. Gần hai thập kỷ sau, họ tái hợp vào đầu năm 2021, kết hôn một năm sau đó. Cuộc hôn nhân kết thúc vào tháng 8/2024. Sau ly hôn, hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiện và hợp tác trong một số dự án phim do công ty Artists Equity của Ben sản xuất.