Ngoại tình, ma túy và những góc khuất cuộc đời Michael Douglas

Ở tuổi 82, Michael Douglas hồi tưởng cuộc đời nhiều thăng trầm trong cuốn hồi ký One Helluva Ride, phát hành ngày 6/10. Bên cạnh những câu chuyện hậu trường Hollywood, tài tử hé lộ nhiều góc khuất đời tư, từ các mối quan hệ ngoài luồng, quãng thời gian sử dụng rượu và cocaine đến những tổn thương thời thơ ấu. Ông cũng kể về cuộc chiến với căn bệnh ung thư từng suýt cướp đi tính mạng.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Douglas cho biết muốn lưu lại những câu chuyện chân thực để các thế hệ sau trong gia đình hiểu hơn về cuộc đời mình. Theo ông, hồi ký không chỉ ghi dấu thành công mà còn cần nhìn nhận những sai lầm, tổn thương trong quá khứ và lựa chọn khiến bản thân day dứt.

Những cuộc tình bí mật phía sau các bộ phim đình đám

Trong hồi ký, ngôi sao Bản năng gốc kể về mối quan hệ tình cảm với bạn diễn Kathleen Turner tại thời gian quay phim Romancing the Stone ở Mexico năm 1984. Khi ấy, Douglas đang ly thân với người vợ đầu, Diandra Luker. Hai người có chung con trai Cameron.

"Sự thật là trong quá trình thực hiện Romancing the Stone, chúng tôi đã yêu nhau say đắm và bắt đầu một mối quan hệ. Đó không phải cuộc tình chóng vánh. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên khi chúng tôi làm việc gần gũi, cùng chịu áp lực lớn, tôn trọng, quan tâm và bị cuốn hút bởi nhau", tài tử viết.

Michael Douglas và Kathleen Turner trong Romancing the Stone. Ảnh: 20th Century Fox

Hai người giữ kín chuyện tình cảm với đoàn làm phim. Tuy nhiên, trong một lần Diandra đưa con trai đến thăm chồng, cô bắt đầu nghi ngờ ông và bạn diễn. Sau đó, Diandra gặp riêng Kathleen Turner và nói rõ rằng cô vẫn là vợ của Douglas. Mối quan hệ tình cảm giữa hai diễn viên chấm dứt sau cuộc gặp này. Họ vẫn duy trì tình bạn, còn Douglas quay về hàn gắn với vợ.

Tài tử cũng tiết lộ từng nảy sinh tình cảm với Jeanne Tripplehorn, nữ diễn viên kém ông khoảng 20 tuổi, khi cả hai tham gia Basic Instinct (Bản năng gốc) năm 1992. Ông say mê bạn diễn đến mức từng nghĩ đến chuyện bỏ vợ để đến với cô.

Douglas và Jeanne Tripplehorn nảy sinh tình cảm khi đóng phim Bản năng gốc. Ảnh: TriStar Pictures

Tuy nhiên, Douglas nhận ra việc chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc khác sẽ là "điều tồi tệ nhất". "Mối quan hệ của tôi với Jeanne kéo dài suốt quá trình sản xuất phim, sau đó chúng tôi đường ai nấy đi", ông viết.

Đời sống tình ái phóng túng

Khoảng năm 18 tuổi, Michael Douglas từng có quan hệ tình cảm với một người bạn của mẹ. "Bà ấy giống như nhân vật Mrs. Robinson của tôi - người đã dạy tôi nhiều điều về phụ nữ và những điều họ thích. Đó là những kiến thức rất hữu ích đối với một chàng trai trẻ", ông nhớ lại.

Trong hồi ký, diễn viên còn kể về quãng thời gian hẹn hò sôi nổi khi mới vào nghề và chưa có tên tuổi. Khi ấy, ông sống chung căn hộ ở New York với Danny DeVito, một diễn viên cũng đang chật vật tìm chỗ đứng. Cả hai nghĩ ra cách báo hiệu mỗi khi một người có khách riêng: treo một chiếc tất lên tay nắm cửa.

Douglas thừa nhận ông khá bận rộn với những cuộc hẹn trong thời gian này, đến mức "có những giai đoạn Danny phải sống bên ngoài căn hộ nhiều hơn là ở trong nhà".

Sau khi ly hôn Diandra Luker năm 1995, Douglas trở lại lối sống phóng túng. Ông cho biết từng duy trì mối quan hệ không ràng buộc với năm phụ nữ ở các thành phố khác nhau. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi ông gặp Catherine Zeta-Jones và quyết định xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với diễn viên Mặt nạ Zorro.

Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones. Ảnh: Instagram Catherine Zeta-Jones

Theo hồi ký, Zeta-Jones nói chỉ đồng ý hẹn hò nếu Douglas xác định mối quan hệ chung thủy và nghiêm túc. Tài tử đáp: "Em đợi anh ở đây, anh phải gọi nhanh năm cuộc".

"Ngày hôm đó, tôi đã gọi cho từng người để nói rằng mình vừa gặp một người khác và không thể tiếp tục qua lại với họ nữa", ông kể. "Tất cả đều đón nhận chuyện đó một cách bình thản".

Douglas cho biết từ khi gặp Catherine Zeta-Jones và xây dựng gia đình với cô, ông "đã trở thành một con người mới". Cặp sao kết hôn năm 2000, có hai con chung là Dylan, 26 tuổi, và Carys, 23 tuổi.

Cocaine và những năm tháng mất kiểm soát

Bên cạnh chuyện tình cảm, Douglas dành nhiều trang hồi ký để nhìn lại quãng thời gian sử dụng chất kích thích. Ông kể từng có đêm dùng cocaine rồi ngủ quên khi chiếc ống hút vẫn còn trong mũi. Theo tài tử, cần sa và các chất kích thích khá phổ biến trong môi trường ông lui tới.

Khi sự nghiệp diễn xuất và sản xuất phim ngày càng bận rộn, cuộc hôn nhân đầu tiên gặp trục trặc, còn con trai Cameron vật lộn với vấn đề ma túy, Douglas cho biết bản thân rơi vào trạng thái quá tải và sử dụng cocaine nhiều hơn. Ông thú nhận chứng nghiện góp phần làm trầm trọng thêm những rạn nứt trong hôn nhân với Diandra Luker. Năm 1992, tài tử phải đi cai nghiện.

Trong khi sự nghiệp thành công với hai giải Oscar năm 1976 và 1988, Michael Douglas dần sa vào ma túy và phải đi cai nghiện năm 1992. Ảnh: 20th Century Fox Licensing

Douglas cũng tiết lộ từng bán cần sa khi còn là sinh viên để kiếm tiền trang trải học phí. Cha ông, huyền thoại điện ảnh Kirk Douglas, không trực tiếp chi trả học phí đại học mà lập một quỹ tín thác trị giá 10.000 USD cho con trai và nói: "Từ giờ trở đi, con phải tự lo liệu mọi thứ".

Michael nghĩ ra cách kiếm tiền đầy rủi ro: mang hai vali chứa đầy cần sa mua ở California đến New York để bán. Ông giải thích rằng vào cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, việc tìm mua ma túy không phải chuyện khó khăn.

Tài tử cũng bày tỏ cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến khả năng con trai Cameron từng chứng kiến mình sử dụng chất kích thích lúc còn nhỏ và bị ảnh hưởng. Cameron sau này phải ngồi tù bảy năm vì buôn bán và tàng trữ ma túy.

Tuổi thơ nhiều tổn thương bên người cha nổi tiếng

Là con trai của huyền thoại Hollywood Kirk Douglas, Michael lớn lên trong điều kiện vật chất đủ đầy nhưng thiếu sự gần gũi với cha. Theo tài tử, Kirk có tính khí nóng nảy. "Cha tôi thuộc thế hệ thường dùng đòn roi để dạy con. Mỗi khi ông nổi giận, tôi sớm học được cách tránh xa và giữ im lặng. Tôi trở nên nhút nhát, dè dặt, hiếm khi cười hay tỏ ra vui vẻ", Michael viết trong hồi ký.

Michael Douglas bên cha và em trai Joel năm 1953. Ảnh: Bettmann Archive

Nam diễn viên cho biết cha thường bị cuốn vào công việc và không dành nhiều thời gian cho con cái. Khi Michael lên 6 tuổi, bố mẹ ông ly hôn. Ông và em trai Joel sống cùng mẹ, diễn viên Diana Douglas, ở bờ Đông nước Mỹ.

Lớn lên dưới cái bóng của người cha nổi tiếng, Michael còn chịu áp lực phải khẳng định bản thân và chứng minh năng lực riêng, thay vì chỉ được biết đến với tư cách con trai của Kirk Douglas. Ông gọi đó là "gánh nặng từ di sản của cha".

Mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi khi Kirk về già. Theo tài tử, sau vụ tai nạn trực thăng năm 1991 và cơn đột quỵ sau đó, Kirk thay đổi, dần trở nên mềm mỏng, giàu lòng trắc ẩn hơn. Michael cho biết mối quan hệ giữa hai cha con dần cải thiện trong những năm cuối đời của Kirk. Họ cởi mở và gắn bó hơn. Năm 2020, Kirk Douglas qua đời, hưởng thọ 103 tuổi.

Ung thư giai đoạn IV thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống

Một trong những biến cố lớn nhất cuộc đời Michael Douglas là chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn IV vào năm 2010. Ông trải qua bảy tuần hóa trị và xạ trị, với quá trình điều trị khiến cơ thể suy kiệt.

"Tôi ghét mọi thứ trong quá trình điều trị. Tôi cảm thấy như mình đang nghẹt thở, hoàn toàn bất lực", ông viết. "Ban đầu, cơn đau rất dữ dội nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, đến tuần thứ ba, tình trạng của tôi thực sự trở nên nghiêm trọng".

Sau bốn tuần, Douglas trở nên "xanh xao, hốc hác" và sụt khoảng 18 kg. Ông được đề nghị đặt ống nuôi ăn nhưng quyết định từ chối. Trong một thời gian, sữa dinh dưỡng Ensure trở thành "người bạn thân thiết nhất" của ông.

Michael Douglas được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2010. Ảnh: Dia Dipasupil

Sự chăm sóc của Zeta-Jones và tình yêu thương của các con giúp Douglas có thêm động lực vượt qua bệnh tật. Tài tử cho biết căn bệnh khiến ông sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.

"Ung thư đã giúp tôi trở thành một người tự do", tài tử viết. "Thật khó diễn tả, nhưng tôi cảm thấy như được tái sinh. Căn bệnh khiến tôi thay đổi những ưu tiên trong cuộc sống, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của gia đình và cảm nhận được tình yêu mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi nhìn mọi thứ rõ ràng, tươi sáng hơn và ý thức hơn về việc dành thời gian cho những điều thực sự quan trọng".

Michael Douglas bên vợ, diễn viên Catherine Zeta-Jones, và hai con. Ảnh: Instagram