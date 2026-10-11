Brad Pitt tiết lộ cách lấy lòng “bạn diễn đặc biệt” trên phim trường

Trong "Trái tim quái thú", Brad Pitt có một “bạn diễn” đặc biệt là chú chó Uber, đảm nhận vai Odin. Nam diễn viên cho biết một trong những điều quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn là tạo dựng sự tin tưởng với chú chó, đồng thời tự thực hiện nhiều cảnh quay khó trong điều kiện khắc nghiệt.

Chia sẻ về quá trình làm việc với Uber, Brad Pitt cho biết ngay từ ngày đầu tiên có mặt trên phim trường, anh đã dành nhiều thời gian bên chú chó để tạo cảm giác an toàn và xây dựng sự gắn kết cần thiết cho các cảnh quay.

Brad Pitt trong "Trái tim quái thú", bộ phim do David Ayer thực hiện.

“Điều quan trọng nhất mà chúng tôi phải làm được là giành được sự tin tưởng từ chú chó Uber, chú chó thủ vai Odin trong phim. Vì vậy, ngay khi đến trường quay, từ ngày đầu tiên, tôi đã cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên Uber để chú chó tin tưởng và biết rằng nó hoàn toàn an toàn khi ở bên tôi, và chúng tôi có thể cùng nhau kể câu chuyện của Trái tim quái thú”, Brad Pitt chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết anh dần quen với việc vừa diễn xuất, vừa đảm nhiệm một phần công việc giống như người huấn luyện chó. Trong quá trình quay, Uber đôi lúc bị thu hút bởi môi trường xung quanh, đặc biệt khi đoàn phim làm việc giữa thiên nhiên New Zealand.

Brad Pitt kể: “Túi áo của tôi lúc nào cũng đầy bánh thưởng Scooby. Nếu Uber bắt đầu đi lang thang giữa cảnh quay, tôi chỉ cần dùng bánh thưởng Scooby để gọi nó trở lại, rồi chúng tôi lại tiếp tục quay”.

Theo nam diễn viên, việc được làm việc cùng những chú chó cũng mang lại không khí đặc biệt trên phim trường. “Khi có một chú chó ở bên, bạn gần như tự nhiên trở nên gần gũi và cởi mở hơn. Chúng mang đến cảm giác rất ấm áp, đáng yêu và cũng vô cùng hài hước. Phải nói rằng, được dành cả ngày làm việc cùng những chú chó thực sự là một trải nghiệm rất vui”, anh nói.

Brad Pitt vừa diễn xuất, vừa làm quen với vai trò giống như một người huấn luyện chó trên phim trường.

Bên cạnh việc phối hợp với “bạn diễn” bốn chân, Brad Pitt còn phải đối mặt với nhiều cảnh quay khó. Đạo diễn David Ayer nhắc tới một phân đoạn có chiếc máy bay nằm dưới nước, trong đó Brad Pitt phải nín thở, lặn xuống, chui vào bên trong rồi thực hiện cảnh quay trước khi bơi trở lại mặt nước.

“Thông thường, người ta sẽ dùng diễn viên đóng thế cho những cảnh như thế này, nhưng ở đây chỉ có mình Brad Pitt. Chính khuôn mặt của anh ấy. Anh ấy thực sự ở trong chiếc máy bay đó”, David Ayer cho biết.

Quá trình ghi hình tại Đảo Nam của New Zealand cũng không thuận lợi. Theo Brad Pitt, đoàn phim làm việc ở nhiều địa điểm có cảnh quan đẹp nhưng điều kiện sản xuất khá khắc nghiệt. Một số nơi không có đầy đủ xe tải hay nguồn điện, thành viên ê-kíp phải đi bộ khoảng nửa giờ để tới địa điểm quay và mang theo thiết bị. Thời tiết thường xuyên ẩm ướt, đôi lúc rất lạnh.

Brad Pitt cho rằng chính những khó khăn này cũng góp phần tạo nên tinh thần phiêu lưu của bộ phim.

Nam diễn viên đồng thời tiết lộ kịch bản là lý do khiến anh quyết định tham gia dự án. Sau khi đọc xong, Brad Pitt cho biết anh đã lặng lẽ đi ra sân sau và bật khóc.

“Tôi đọc xong rồi đặt nó xuống, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn bếp, đi ra phía sân sau và… tôi đã khóc. Đó là một cảm xúc rất ấm áp và đầy thỏa mãn. Tôi nghĩ, nếu một kịch bản có thể khiến mình xúc động đến như vậy, thì việc theo đuổi nó và cố gắng truyền tải nguyên vẹn cảm xúc ấy lên màn ảnh là hoàn toàn xứng đáng”, anh chia sẻ.

Brad Pitt và “bạn diễn đặc biệt” Uber trong hành trình thực hiện Trái tim quái thú.

Với Brad Pitt, mối quan hệ giữa con người và những chú chó cũng là một trong những lớp cảm xúc quan trọng của câu chuyện. Anh nói: “Tôi nghĩ đó cũng chính là điều câu chuyện muốn nói: chúng ta có thể cứu lấy lẫn nhau”.

Nam diễn viên cho biết bản thân cũng cảm nhận điều tương tự trong mối quan hệ với những chú chó của mình. Theo anh, tình yêu mà chúng dành cho con người luôn vô điều kiện và đôi khi trở thành một lời nhắc nhở về cách con người đối xử với chính mình cũng như với những người mình yêu thương.