Bố Miley Cyrus 'đính hôn với Elizabeth Hurley'

Billy Ray Cyrus và Elizabeth Hurley. Ảnh: Instagram

Page Six đưa tin hôm 16/10 ngôi sao nhạc đồng quê 65 tuổi và minh tinh 61 tuổi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nghi vấn đính hôn rộ lên từ đầu tuần khi nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trong khi ca sĩ cũng có những chia sẻ đầy ẩn ý trên Instagram.

Hôm 12/10, Elizabeth Hurley đăng ảnh đeo chiếc nhẫn gắn viên kim cương lớn ở ngón áp út bàn tay trái khi chia sẻ hậu trường mùa hai của phim The 'Burbs. Ba ngày sau, Billy Ray Cyrus tiếp tục làm dấy lên đồn đoán khi đăng ảnh chân dung trên Instagram, kèm ca khúc Something with a Ring của Mark Collie và biểu tượng nhẫn kim cương trong phần chú thích.

Elizabeth Hurley khoe chiếc nhẫn lớn trên ngón tay áp út. Ảnh: Instagram

"Đây là vùng đất vững chắc, màu mỡ nhất mà tôi từng đặt chân lên trong một thời gian dài", ca sĩ viết khi quảng bá đĩa đơn Party’s in the Back, hợp tác với ban nhạc DELTONA. Bài đăng cũng đề cập đến buổi biểu diễn cuối tuần của anh cùng NASCAR tại Phoenix, với câu nói đầy ẩn ý: "Nghe cũng có vẻ rất hợp đôi đấy" (cách chơi chữ gợi liên tưởng đến chiếc nhẫn đính hôn).

Damian, con trai Elizabeth Hurley, để lại biểu tượng chúc mừng dưới bài đăng của Billy Ray Cyrus.

Cặp sao đã hẹn hò hơn một năm. Ảnh: Instagram

Billy Ray Cyrus và Elizabeth Hurley công khai mối quan hệ vào dịp lễ Phục sinh tháng 4/2025. Hai người gặp nhau lần đầu trên phim trường Christmas in Paradise năm 2022, sau đó nối lại liên lạc vào tháng 2/2025. Dù sống ở hai quốc gia khác nhau, ca sĩ Mỹ và diễn viên Anh vẫn thường xuyên gặp gỡ, tham dự nhiều sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên Instagram. Chuyện tình của họ nhận được sự ủng hộ từ các con hai bên.

Billy Ray Cyrus từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Ông kết hôn với Cindy Smith từ năm 1986 đến 1991, sau đó là Tish Cyrus, mẹ của Miley Cyrus, từ năm 1993 đến 2023. Cũng trong năm 2023, ông cưới ca sĩ Firerose trẻ hơn gần 30 tuổi. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2024, sau khi Firerose cáo buộc chồng có hành vi bạo hành. Billy Ray Cyrus phủ nhận cáo buộc và nói rằng Firerose gian dối.

Về phía Elizabeth Hurley, cô từng có mối quan hệ kéo dài với tài tử Hugh Grant từ năm 1987 đến 2000. Sau đó, cô có con trai Damian với nhà sản xuất phim quá cố Steve Bing. Năm 2007, ngôi sao Bedazzled kết hôn với doanh nhân Ấn Độ Arun Nayar, nhưng hai người ly hôn năm 2011. Cô tiếp tục đính hôn với vận động viên cricket người Australia Shane Warne vào năm 2011, trước khi chia tay năm 2013.