Ben Affleck suýt được mai mối với Shakira

Ben Affleck và Shakira. Ảnh: Marca

Trong chương trình The View hôm 28/9, Ana Navarro, 54 tuổi, kể cô từng muốn ghép đôi Ben Affleck với Shakira sau khi anh ly hôn Jennifer Lopez và nhờ tài tử Matt Damon giúp đỡ.

"Tôi rất hâm mộ Ben Affleck nhưng chưa từng gặp. Tuy nhiên, có lần tôi đã cố làm mai cho anh ấy", Navarro kể.

Cô tiếp lời: "Tôi từng đến một buổi hòa nhạc của Shakira ở Miami, khi đó Matt Damon có mặt cùng vợ và các con gái. Matt Damon và Ben Affleck là bạn thân. Lúc đó mới có tin J.Lo và Ben Affleck ly hôn, còn Shakira cũng đã chia tay bạn đời".

Người dẫn chương trình Ana Navarro. Ảnh: The View

Navarro hào hứng với ý tưởng hai ngôi sao thành một cặp. Tuy nhiên, theo Navarro, khi cô chia sẻ với Matt Damon, nam diễn viên The Odyssey tỏ ra e ngại, bởi Shakira và Jennifer Lopez là bạn bè. Hai nữ ca sĩ từng đồng dẫn đầu màn trình diễn giữa giờ tại Super Bowl 2020 ở Miami.

"Matt Damon nói chuyện đó có thể hơi phức tạp", Navarro kể. "Nhưng giờ đã đủ thời gian trôi qua, tôi nghĩ Ben Affleck và Shakira nên thử gọi cho nhau".

Shakira (trái) và Jennifer Lopez trình diễn cùng nhau ở Super Bowl. Ảnh: FilmMagic

Đồng dẫn chương trình Alyssa Farah Griffin không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng mai mối này: "Tôi rất thích Ben Affleck. Nhưng tôi muốn Shakira có một người tốt hơn. Xét về chuyện hẹn hò, có vẻ anh ấy khá rắc rối trong các mối quan hệ".

Nữ diễn viên Whoopi Goldberg, đồng dẫn chương trình, lên tiếng bênh vực Affleck, cho rằng không ai bên ngoài có thể biết hết những gì xảy ra trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, bà cũng nói đùa rằng Ana Navarro nên bỏ ý tưởng ghép đôi.

Ben Affleck và Jennifer Lopez chia tay năm 2024, sau hai năm kết hôn. Kể từ đó, tài tử chưa công khai mối quan hệ mới và được cho là dành phần lớn thời gian cho các con và công việc. Tuần trước, Affleck cũng tự trêu về chuyện tình cảm của mình khi tiết lộ thường bị các con gái chế giễu mỗi khi anh đưa ra lời khuyên về tình yêu.

Ben và Jennifer Lopez ly hôn năm 2024. Ảnh: FilmMagic

Shakira kết thúc mối quan hệ với cựu danh thủ Pique năm 2022 sau 12 năm gắn bó và có hai con trai. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 với tờ The Times, nghệ sĩ 49 tuổi cho biết cô vẫn đang độc thân và chưa muốn hẹn hò trở lại. "Cuộc sống của tôi không còn chỗ hay thời gian cho chuyện yêu đương nữa. Tôi đã quá bận rộn", cô nói. "Các con là ưu tiên hàng đầu của tôi. Và cả sự nghiệp nữa. Thật kỳ lạ khi tôi đang yêu công việc của mình hơn bao giờ hết. Tôi cũng tận hưởng khoảng thời gian sống một mình".