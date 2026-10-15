Quá khứ dằn vặt vì thói cắn người của sao 'Hellboy'

Ngày 12/10, Tòa Hình sự Queens, New York, xét xử vụ Selma Blair, 54 tuổi, có hành vi bạo lực với nhiều người. NBC News cho biết sự việc liên quan vụ xô xát trên chuyến bay từ Los Angeles đến New York của hãng Delta hôm 11/10. Diễn viên được cho đã đấm vào mũi của một tiếp viên đến mức chảy máu, cắn một tiếp viên khác và cố mở cửa máy bay khi đang ở trên không.

Theo tài liệu của tòa, sau khi Selma Blair bị đuổi xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, cô được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Trong quá trình di chuyển, diễn viên liên tục đá vào đầu của một cảnh sát. Tại Trung tâm y tế Bệnh viện Jamaica, cô đá vào ngực của một nữ y tá.

Selma Blair rời khỏi phiên tòa ở New York tối 12/10. Ảnh: AP

Ở phiên điều trần, đội ngũ pháp lý của Blair cho rằng thân chủ không cố ý gây thương tích cho người khác, nói cô đã gặp "vấn đề sức khỏe cần được cấp cứu" trên chuyến bay. Thời điểm xảy ra sự cố, luật sư cho biết cô chưa kịp uống thuốc trị bệnh đa xơ cứng - rối loạn liên quan đến não và tủy sống, đồng thời bị ngã đập đầu trên máy bay. Trước đó vài ngày, cô làm việc nhiều giờ liền trên phim trường khiến cơ thể kiệt sức. "Các yếu tố trên cộng với sự ảnh hưởng do độ cao gây ra, cô ấy đã rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo, mất phương hướng nghiêm trọng", người đại diện cho biết.

Theo thẩm phán, Selma Blair bị buộc tội hành hung cấp độ hai với phí bảo lãnh là 20.000 USD tiền mặt. Tòa Queens chỉ xử lý các cáo buộc liên quan những gì xảy ra trên mặt đất. Cục điều tra liên bang FBI đang xem xét sự việc trên máy bay. Truyền thông Mỹ giải thích luật pháp quy định các hành vi phạm tội xảy ra trên chuyến bay thương mại thuộc thẩm quyền cấp liên bang, do đó FBI đã tham gia.

Vụ xét xử được hoãn lại đến ngày 19/1/2027. Trao đổi với NBC News, một công tố viên nhận định Selma Blair có thể đối mặt án tù từ hai đến bảy năm. Cùng ngày 12/10, Delta đưa ra một thông báo liên quan vụ xô xát. Họ không nêu danh tính diễn viên nhưng tuyên bố "không khoan nhượng" với hành vi "vô kỷ luật, bất hợp pháp".

Không phải lần đầu Selma Blair gây mất trật tự công cộng. Trên chuyến bay từ Cancan (Mexico) đến Los Angeles năm 2016, diễn viên bỗng bật khóc, nói bị một người đàn ông nào đó "đốt vùng kín" của cô, không cho ăn uống, đánh đập và dọa giết. Cô nhập viện sau khi máy bay hạ cánh.

Trên Vanity Fair cùng năm, Selma Blair gây chú ý với khán giả khi nói về sự cố trên chuyến bay, thừa nhận đã uống rượu trộn thuốc dẫn đến mất kiểm soát. Cô xin lỗi tất cả hành khách, nhân viên bị mình làm phiền. Vài tháng sau, nghệ sĩ nhắc lại vụ ồn ào trên chương trình The Talk, gọi đó là "cơn mất trí hoàn toàn do loạn thần". Diễn viên cũng cho biết xấu hổ khi để các thợ săn ảnh chụp lại cảnh cô bị đưa ra khỏi máy bay. Năm 2024, cô ôn lại sự việc một lần nữa khi phỏng vấn với Us Weekly, mô tả mọi chuyện như một trải nghiệm "kinh hoàng và nhục nhã".

Ngoài việc gây rối trên máy bay, Selma Blair còn có thói quen cắn người, theo Page Six. Trong hồi ký Mean Baby: A Memoir of Growing Up (2022), nghệ sĩ cho biết hành động này bắt nguồn từ việc cô cảm thấy "quá tải" khi ở nơi công cộng, ảnh hưởng khả năng tương tác xã hội. Blair thừa nhận từng làm điều này với ba người nổi tiếng gồm diễn viên Sienna Miller, cha đẻ phim hoạt hình Family Guy Seth MacFarlane và siêu mẫu Kate Moss.

"Lần đầu tôi nhận ra mình có thể làm người khác đau đến mức nào khi cắn họ. Tôi lập tức biến thành một đứa trẻ mẫu giáo xấu hổ, chỉ biết thì thầm câu: 'Trời ơi, tôi vô cùng xin lỗi'", theo hồi ký của Selma Blair.

Selma Blair trong phim "Hellboy" (2004). Ảnh: Columbia Pictures

Selma Blair sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ nổi tiếng với vai Liz Sherman trong loạt phim Hellboy. Cô cũng được biết đến qua nhiều phim truyền hình ăn khách như Kath & Kim (2008-2009), mùa một American Crime Story (2016). Blair được chẩn đoán mắc chứng đa xơ cứng vào năm 2018, có dấu hiệu hồi phục từ năm 2021. Theo Deadline năm 2025, nghệ sĩ cho biết không còn tái phát bệnh, dần tập trung hơn cho sự nghiệp. Cô nói muốn trở lại màn ảnh, có một số bộ phim đang trong quá trình sản xuất.

Diễn viên được cho đang hẹn hò doanh nhân Andy Kierman từ năm 2024, kín tiếng chuyện tình cảm. Cô có một con trai tên Arthur, 15 tuổi, với bạn trai cũ - nhà thiết kế Jason Bleik. Cả hai hẹn hò từ năm 2010 đến 2012. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân dài hai năm với nhạc sĩ Ahmet Zappa, giai đoạn 2004-2006.