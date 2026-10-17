Lisa và bạn trai ăn tối với gia đình

Ca sĩ Lisa và Blue Pongtiwat Tangwancharoe cùng gia đình ngồi trong một góc khuất nhà hàng, vừa ăn vừa trò chuyện. Lisa đeo khẩu trang, đội mũ, tránh gây chú ý, trong khi bạn trai tin đồn ngồi cạnh, thoải mái lộ diện. Mẹ Lisa ngồi đối diện hai người.

Sau khi loạt ảnh được đăng trên X, nhiều người bình luận đã phê bình Blue, cho rằng anh "không lo tạo sự nghiệp riêng, suốt ngày lẵng nhẵng theo Lisa". Số khác bày tỏ sự không hài lòng với Lisa, nói cô mất quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương.

Bên cạnh đó, vài khán giả bình luận bênh vực Lisa. Một tài khoản viết: "Khi Lisa hẹn hò với một người đàn ông triệu phú, mọi người ghét cô ấy, gọi cô là "kẻ đào mỏ". Nhưng giờ khi cô ấy hẹn hò với một người đàn ông bình thường, họ lại ghét cô ấy vì hẹn hò với người không giàu có bằng. Thực sự là tiêu chuẩn kép".

Khán giả khác bênh vực Blue: "Anh ấy có sự nghiệp diễn xuất cùng nhiều công việc phụ khác và rất nổi tiếng ở Thái Lan. Chỉ vì ai đó không biết anh ấy, họ cho rằng anh ấy là kẻ đeo bám. Lisa chẳng bao giờ được yên ổn cả".

Lisa (đội mũ) và bạn trai. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa và Blue Pongtiwat xuất phát từ tình bạn thân thiết nhiều năm trong ngành giải trí, trước khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông từ khoảng đầu năm 2024. Cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản, còn gặp gỡ gia đình hai bên. Trước mọi ồn ào, họ hiện vẫn giữ im lặng.

Lisa và Blue. Ảnh: Instagram

Lisa (tên thật Lalisa Manobal) là thành viên duy nhất không phải người Hàn Quốc của nhóm Blackpink. Cô sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Lisa hiện có 106 triệu lượt theo dõi trên Instagram, 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Từ đầu 2026 đến nay, Lisa chủ yếu tập trung vào hoạt động cá nhân như xuất hiện tại Met Gala với vai trò khách mời nổi bật, tham gia các sự kiện thời trang quốc tế và quảng bá dự án solo. Ngoài ra, cô còn gây chú ý khi công bố chuỗi show Viva La Lisa tại Las Vegas cuối năm nay. Cô có sức ảnh hưởng lớn trong thời trang lẫn giải trí toàn cầu.

Lisa hẹn hò doanh nhân tỷ phú Frédéric Arnault - con trai thứ ba của tập đoàn LVMH được khoảng hai năm nhưng gần đây đã chia tay. Theo HK01, Arnault hiện ngừng theo dõi và thích các bài đăng trên mạng xã hội của thành viên Blackpink. Cả hai không hề nhắc về nhau, dù báo chí, dư luận rất quan tâm.