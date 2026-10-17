Hồng Nhung diện bikini, tắm nắng ở ban công penthouse 650 m2

Hôm 16/10, Hồng Nhung khoe khoảnh khắc tắm nắng ở ban công xanh mướt khi về nhà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn. "Xin cảm ơn một buổi sáng đầy năng mà không quá nóng, để người thành thị vẫn có thể hít thở không khí ngoài trời", cô bày tỏ.

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, ca sĩ để mặt mộc, diện bikini, đội mũ cói, ngồi thoải mái trên chiếc ghế tựa ở ban công với tầm nhìn ra sông Sài Gòn, vừa tắm nắng vừa đọc sách.

Hồng Nhung để mặt mộc khi tắm nắng ở ban công.

"Từ phía xa xa bên kia sông, mặt trời đã lên nhuốm đỏ cả một vùng. Bức tranh thiên nhiên chuyển động. Tôi hít vào một hơi dài, giữ nguyên trong lồng ngực rồi thư thả từ từ thở ra, tưởng tượng như một sợi chỉ mỏng manh, cứ kéo dài ra mãi", cô miêu tả. Theo ca sĩ, mỗi lần được ngồi tắm nắng ở không gian này, cô đều thấy biết ơn và cảm nhận điều kỳ diệu của sự sống.

Hồng Nhung thường gọi ban công có nhiều loại cây xanh mướt trong penthouse là khu "vườn treo". Những ngày không phải chạy show, cô thường dành buổi sáng sớm để tắm nắng, hòa mình vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, đây cũng là không gian để cô tập yoga hay đọc sách mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, ca sĩ thường dành hơn một giờ ngồi thiền và tập yoga giữa khu vườn.

Hồng Nhung diện bikini, đọc sách trong lúc tắm nắng ở ban công penthouse.

Vốn yêu thiên nhiên, Hồng Nhung nói không thể sống thiếu cây xanh. Dù nhà nhỏ hay bé, cô cũng dành một chút không gian để trồng cây, làm tiểu cảnh. Ở tổ ấm hiện tại của ca sĩ, các loại hoa, cây trang trí và ăn quả được trồng xen kẽ để tạo nên tổng thể nhiều tầng lớp, làm tăng tính thẩm mỹ của khu vườn.

"Cô Bống" chuyển về penthouse rộng 650 m2 ở phường An Khánh, TP HCM, từ giữa năm 2024. Căn hộ gồm ba phòng ngủ, phòng để đồ, phòng nhạc, phòng khách và bếp.

Một góc "vườn treo" của Hồng Nhung.

Hồng Nhung, sinh năm 1970, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ thập niên 1980. Cô gặt hái thành công qua những sáng tác của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng... Một số album tiêu biểu của nữ ca sĩ có thể kể đến như Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004).

Tháng 1/2025, cô tiết lộ bị ung thư vú và hành trình chữa bệnh để truyền cảm hứng cho phụ nữ có chung hoàn cảnh. Sau hơn nửa năm điều trị, Hồng Nhung đã hoàn tất các đợt xạ trị, hồi phục sức khỏe và dần hoạt động nghệ thuật trở lại.