Nhiều nghệ sĩ phải xin lỗi

Theo Ten Asia, Kim Ji Hye - cựu thành viên nhóm Cats - đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải phản ứng từ người tiêu dùng liên quan đến hoạt động bán hàng theo hình thức “mua chung” (group order).

Nữ thần tượng thừa nhận thiếu sót trong quá trình triển khai. “Việc không thể giải thích đầy đủ, chi tiết trong quá trình tổ chức bán hàng là thiếu sót của tôi. Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự bối rối”, Kim Ji Hye cho biết.

Kim Ji Hye hiện tại trang trải cuộc sống chủ yếu bằng hoạt động kinh doanh. Cô là thu nhập chính trong nhà.

Giải thích thêm về sản phẩm được rao bán, Kim Ji Hye nói: “Sản phẩm này là món quà đầu tiên mà em bé của tôi nhận được sau khi chào đời. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc lúc đó bằng cách giới thiệu sản phẩm với mức giá tốt nhất, nên đã quá tập trung vào việc triển khai chương trình”. Cô tiếp tục xin lỗi vì phản hồi chậm trễ, gây ra nhiều bất tiện.

Trong quá trình mở bán, Kim Ji Hye bị chỉ ra hàng loạt vấn đề trong khâu vận hành như lỗi truy cập máy chủ, dự đoán nhu cầu kém, không chứng minh được là sản phẩm chính hãng, không kiểm tra việc sản phẩm được bán với giá thấp hơn ở kênh khác và vẫn phát sinh thêm đơn thanh toán sau khi đã thông báo hết hàng.

Về nghi vấn hàng chính hãng, Kim Ji Hye giải thích: “Các sản phẩm trong chương trình được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp dưới dạng hàng chính hãng. Do thương hiệu không có nhà phân phối chính thức duy nhất tại Hàn Quốc mà hoạt động thông qua nhiều kênh nhập khẩu khác nhau, quá trình này được thực hiện qua một công ty nhập khẩu. Tôi thừa nhận đã giải thích chưa đầy đủ".

Kim Ji Hye ra mắt cùng nhóm Cats vào năm 2007. Năm 2019, cô kết hôn với Choi Sung Wook. Sau 6 năm chung sống, cô mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và sinh đôi vào tháng 9/2025.

Không chỉ riêng Kim Ji Hye, việc người nổi tiếng tham gia bán hàng theo hình thức gom đơn chung cũng nhiều lần gây tranh cãi. Diễn viên Hwang Bo Ra từng bị chỉ trích khi tái hiện cảnh tai nạn giao thông để quảng cáo sản phẩm, trong khi đó cô này có tiền sử lái xe khi say rượu.

Trường hợp khác, MC Park Mi Sun cũng vấp phải phản ứng khi giới thiệu khán giả “order” sản phẩm nước ép việt quất sau khi công khai việc điều trị ung thư vú. MC nói việc ăn uống quan trọng trong quá trình điều trị bệnh. Đây cũng là sản phẩm cô thường xuyên sử dụng.

Nhiều khán giả lo ngại sản phẩm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng bệnh. “Tôi từng ủng hộ chị nhưng thấy thất vọng với việc bán sản phẩm này”, “Vì sao lại chọn loại nước ép có hàm lượng đường cao?”..., các bình luận viết.

Sau khi tranh cãi lan rộng, nữ nghệ sĩ đã lên tiếng xin lỗi, cho biết mong muốn chia sẻ thực phẩm tốt đã khiến cô hành động thiếu cân nhắc.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc lựa chọn thực phẩm chức năng chỉ dựa trên lời giới thiệu của người nổi tiếng hoặc hình thức gom đơn online tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt với bệnh nhân đang điều trị ung thư, khả năng sử dụng các sản phẩm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn điều trị, chức năng gan và loại thuốc đang dùng. Vì vậy, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng là điều bắt buộc.

Sự nghiệp của Park Mi Sun bị gián đoạn khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu vào cuối năm 2024. Nữ MC đã trải qua 16 đợt xạ trị và hóa trị tích cực. Cô dự kiến trở lại hoạt động nghệ thuật trong show tạp kỹ mới của MBN Flaming Family.