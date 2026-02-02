Băng ghi âm nhạy cảm của Michael Jackson được tiết lộ

Những đoạn ghi âm nhạy cảm của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson vừa được khai quật và sẽ xuất hiện trong loạt phim tài liệu 4 tập The Trial của Channel 4 (Anh), dự kiến phát sóng ngày 4/2. Các băng ghi âm này được cho là hé lộ những suy nghĩ riêng tư, gây tranh cãi của Jackson về mối quan hệ với trẻ em.

Những đoạn ghi âm Michael Jackson nói về trẻ em được tiết lộ trong phim tài liệu The Trial. Nguồn: Mail

Theo New York Post, một đoạn băng gây sốc cho thấy Jackson nói về sự phụ thuộc cảm xúc cực đoan vào việc ở gần trẻ em. Trong bản ghi âm, ông khẳng định rằng nếu bị cấm gặp trẻ em, ông "có thể sẽ tự tử".

Trong trailer phim tài liệu, Jackson còn ngụ ý rằng trẻ em tự nhiên bị thu hút bởi mình: "Trẻ con chỉ muốn chạm vào và ôm tôi thôi". Ở một đoạn khác, ông nói thêm: "Trẻ em thường rất yêu mến tôi. Đôi khi điều đó khiến tôi gặp rắc rối".

Một nguồn tin nói rằng cách Jackson bàn luận về trẻ em là "bất thường và đáng lo ngại", đặc biệt khi đặt cạnh các cáo buộc từng nhắm vào ông.

Loạt phim cũng nhắc lại việc Jackson thừa nhận từng cho phép trẻ em đến ở tại trang trại Neverland và "ngủ chung giường với mình mà không có cha mẹ giám sát" - chi tiết gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Cựu cố vấn quan hệ công chúng của Jackson xuất hiện trong chương trình và nói rằng ông "hoàn toàn tin" đã tồn tại một vụ che đậy kéo dài nhiều năm xung quanh các cáo buộc.

Jackson bị Gavin Arvizo (trái) cáo buộc quấy rối tình dục. Nguồn: ITV

Loạt phim tài liệu The Trial khai thác phiên tòa lạm dụng tình dục trẻ em năm 2005 từng gây chấn động toàn cầu. Trọng tâm của phim là mối quan hệ giữa Jackson và Gavin Arvizo, cậu bé từng mắc ung thư được mời tới trang trại Neverland. Năm 2005, Arvizo cáo buộc nam ca sĩ đã lạm dụng tình dục mình, cho xem phim khiêu dâm và cho uống rượu. Những cáo buộc này dẫn tới bản cáo trạng 14 tội danh đối với Michael Jackson. Tuy nhiên, sau 4 tháng xét xử, ông được tuyên vô tội toàn bộ.

Gia đình Jackson cũng phủ nhận mọi cáo buộc. Ba con của ông Prince, Bigi (tên cũ Blanket) và Paris từng mô tả cha là "người tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng".

Michael Jackson qua đời năm 2009 do dùng quá liều thuốc gây mê theo toa, 4 năm sau khi kết thúc phiên tòa lịch sử.