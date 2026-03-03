Bốn anh em tố bị Michael Jackson lạm dụng tình dục từ năm 7 tuổi

Michael Jackson năm 1996. Ảnh: Phil Dent

Theo hồ sơ dài 23 trang nộp ngày 27/2 và được tạp chí People tiếp cận, Edward, Dominic, Marie-Nicole và Aldo Cascio cáo buộc Michael Jackson (qua đời năm 2009 ở tuổi 50) đã thao túng và tẩy não họ bằng quyền lực, sự nổi tiếng cùng mạng lưới nhân viên, cố vấn thân cận.

Đơn kiện cho biết Jackson quen gia đình Cascio thông qua cha của họ, người từng làm việc tại một khách sạn hạng sang nơi ca sĩ thường lưu trú. Sau khi chiếm được lòng tin bằng quà tặng, sự quan tâm và tình cảm, Jackson bị cho là đã cô lập các nạn nhân khỏi người lớn khác, cho họ dùng rượu và thuốc, tiếp xúc với nội dung khiêu dâm rồi lạm dụng từng người.

Nguyên đơn cáo buộc hành vi này diễn ra trong hơn một thập kỷ, tại nhiều địa điểm trên thế giới, bao gồm các chuyến lưu diễn quốc tế, trang trại Neverland ở California và cả nhà riêng của gia đình họ.

Luật sư Marty Singer, đại diện cho di sản của Jackson, bác bỏ cáo buộc, gọi đây là "nỗ lực moi tiền tuyệt vọng". Ông cho rằng gia đình Cascio từng bảo vệ Jackson suốt hơn 25 năm và nhiều phát ngôn trước đây, bao gồm nội dung trong cuốn sách năm 2011 của Frank Cascio cũng như các cuộc phỏng vấn truyền thông, mâu thuẫn với cáo buộc hiện tại. Đại diện di sản còn cho rằng các nguyên đơn đang tìm cách đòi "hàng trăm triệu USD".

Đơn kiện được nộp một tháng sau khi bốn anh em Cascio xuất hiện tại tòa án ở Beverly Hills trong một vụ dàn xếp tài chính liên quan đến di sản Jackson mà họ mô tả là "thỏa thuận bất hợp pháp nhằm bịt miệng nạn nhân bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu". Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 5/3.

Michael Jackson ở lễ trao giải Radio Music Awards năm 2003. Ảnh: M. Caulfield

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail ngày 28/2, Aldo Cascio, hiện 35 tuổi, kể lại những ký ức bị cho là bắt đầu từ khi anh 7 tuổi. Anh mô tả một sự việc xảy ra khi đang chơi máy Game Boy trên giường và cho rằng Jackson đã có hành vi xâm hại, đồng thời nói với anh đó là cách thể hiện tình yêu.

Gia đình Cascio cho biết họ quen Jackson từ năm 1984, khi ông Dominic làm quản lý khách sạn Helmsley Palace ở New York - nơi ca sĩ thường lưu trú. Mối quan hệ dần thân thiết và Jackson nhiều lần đến nhà riêng của họ.

Theo đơn kiện, các hành vi bị cáo buộc xảy ra tại nhiều bang của Mỹ cũng như ở Pháp, Nam Phi, Bahrain và trong các chuyến lưu diễn như Dangerous World Tour và HIStory World Tour. Marie-Nicole cũng cáo buộc từng bị lạm dụng sau khi Jackson ở cùng gia đình cô bốn tháng sau sự kiện 11/9.

Aldo cho biết những trải nghiệm này khiến anh rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài từ thời trung học, thậm chí từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Khi biết tin Jackson qua đời năm 2009, anh nói cảm giác "nhẹ nhõm", nhưng vẫn phải thể hiện sự đau buồn trước công chúng.

Michael Jackson từng đối mặt nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em khi còn sống nhưng luôn phủ nhận và chưa từng bị kết tội trong các phiên tòa hình sự. Vụ kiện mới tiếp tục làm dấy lên tranh cãi xung quanh di sản của "ông hoàng nhạc pop".