Michael Jackson bị cáo buộc lạm dụng trẻ em ở nhà của Elton John và Elizabeth Taylor

Michael Jackson và gia đình Cascio. Ảnh: jacksondynasty.net

Theo truyền thông Mỹ, nguyên đơn gồm Edward, Dominic, Aldo Cascio và em gái Marie-Nicole Porte. Trước đây, họ từng được gọi là "gia đình thứ hai" của ông hoàng nhạc pop và nhiều lần công khai bảo vệ ông trước các cáo buộc tương tự từ người khác. Tuy nhiên, trong đơn kiện dài 23 trang nộp lên tòa án liên bang Mỹ hồi cuối tháng Hai, các nguyên đơn cho rằng Jackson là "kẻ săn mồi trẻ em hàng loạt", đã cho họ dùng rượu, ma túy trước khi thực hiện hành vi lạm dụng trong nhiều năm. Theo họ, sự việc bắt đầu khi các nạn nhân mới 7-8 tuổi.

Đơn kiện cũng lần đầu đưa ra cáo buộc Jackson lạm dụng một nạn nhân nữ, là Marie-Nicole Porte.

Trong đơn, Edward Cascio bị Jackson lạm dụng trong nhiều chuyến đi quốc tế, bao gồm thời gian ca sĩ lưu diễn Dangerous World Tour giai đoạn 1992-1993. Các địa điểm được nêu gồm nhà riêng của Elizabeth Taylor tại Thụy Sĩ, nhà của Elton John tại Anh và trang trại Neverland Ranch ở California.

Nội dung nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy các chủ nhà biết về những hành vi bị cáo buộc.

Michael Jackson bế Frank Jr., người sau này trở thành trợ lý của ông. Ảnh: X

Marie-Nicole Porte cho rằng cô bị Jackson tấn công tình dục trong nhiều chuyến đi trong và ngoài nước, gồm tại Neverland Ranch, New York, Las Vegas và Florida. Cô cũng cáo buộc ca sĩ từng tìm cách lạm dụng mình tại Bahrain, nơi ông sống giai đoạn 2005-2006.

Dominic Cascio nói mình cũng bị lạm dụng trong các chuyến lưu diễn HIStory World Tour giai đoạn 1996-1997, gồm tại Pháp và Nam Phi.

Gia đình Cascio quen Jackson từ năm 1984, khi cha họ, Frank Cascio Sr., gặp ca sĩ tại một khách sạn ở New York. Sau đó hai gia đình trở nên thân thiết. Frank Cascio Jr., một người con trong gia đình, từng làm trợ lý thân cận của Jackson trong nhiều năm.

Michael Jackson và Elizabeth Taylor. Ảnh: NY Post

Sau khi Michael Jackson qua đời năm 2009, Frank Cascio Jr. từng xuất bản hồi ký năm 2011 để bảo vệ ca sĩ và phủ nhận các cáo buộc lạm dụng tình dục. Gia đình Cascio cũng nhiều lần được người hâm mộ Jackson viện dẫn như bằng chứng cho rằng các cáo buộc trước đây là sai sự thật.

Tuy nhiên trong đơn kiện mới, các nguyên đơn cho rằng Jackson đã "dụ dỗ" họ bằng quà tặng đắt tiền, các chuyến du lịch quốc tế và việc cho tiếp cận lối sống xa hoa của người nổi tiếng.

Đơn kiện cũng cáo buộc một mạng lưới nhân viên, cố vấn và cộng sự xung quanh ca sĩ, được gọi là Tổ chức Jackson", đã giúp che giấu các hành vi này.

Các nguyên đơn khởi kiện theo luật chống buôn bán tình dục liên bang, đồng thời yêu cầu hủy bỏ một thỏa thuận ký năm 2019 với quỹ di sản của Jackson và đòi bồi thường thiệt hại. Số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa.

Michael Jackson và Elton John năm 1978. Ảnh: Adam Scull

Phía đại diện di sản của Michael Jackson nhanh chóng bác bỏ cáo buộc. Luật sư Marty Singer cho rằng vụ kiện là "nỗ lực kiếm tiền tuyệt vọng" từ các thành viên gia đình Cascio. Theo ông Singer, gia đình này đã "bảo vệ Michael Jackson suốt hơn 25 năm", đồng thời trước đây từng đưa ra các yêu cầu tài chính lớn với quỹ di sản của ca sĩ.

Michael Jackson từng bị xét xử năm 2005 liên quan cáo buộc lạm dụng một thiếu niên nhưng được bồi thẩm đoàn tuyên trắng án sau phiên tòa kéo dài 5 tháng.

Vụ kiện mới xuất hiện trong bối cảnh quỹ di sản của Jackson vẫn đang đối mặt các tranh chấp pháp lý khác liên quan đến hai nhân vật Wade Robson và James Safechuck - những người từng xuất hiện trong phim tài liệu Leaving Neverland.

Sự việc cũng diễn ra khi bộ phim tiểu sử về Jackson mang tên Michael dự kiến ra mắt vào tháng 4, với cháu trai của ca sĩ, Jaafar Jackson, đảm nhận vai chính.