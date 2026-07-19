Lý do cha Lamine Yamal vắng mặt tại World Cup 2026

Gia đình tiền đạo 19 tuổi Lamine Yamal gồm mẹ, anh trai, bạn gái luôn có mặt trên khán đài trong các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Tuy nhiên, cha anh, ông Mounir Nasraoui (35 tuổi), phải vắng mặt.

Trong chương trình truyền hình "Y ahora Sonsoles" của Tây Ban Nha mới đây, ông Mounir cho biết bản thân mắc bệnh động kinh và phải uống thuốc hàng ngày. Bác sĩ khuyên ông tránh các chuyến đi xa và dài ngày do căn bệnh.

Lamine Yamal (trái) và ông Mounir Nasraoui. Ảnh: The Sun

Theo đó, nếu theo chân con trai, ông phải bay chặng đường dài từ Tây Ban Nha đến Mỹ, sau đó tiếp tục di chuyển nội địa vì tuyển Tây Ban Nha thi đấu ở nhiều thành phố cách xa nhau như Atlanta, Dallas, Los Angeles (Mỹ) và Guadalajara (Mexico).

Ông Mounir cho biết mức độ căng thẳng từ các trận đấu cũng có thể kích hoạt cơn co giật. Do đó, ông ưu tiên sự ổn định thể chất và chọn theo dõi giải đấu tại nhà.

Lamine Yamal sẽ thi đấu trận chung kết World Cup đầu tiên vào chủ nhật, ngày 19/7 (2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam), khi Tây Ban Nha đối đầu Argentina. Tại giải đấu năm nay, Yamal đã ghi 2 bàn.

Nếu Tây Ban Nha giành chức vô địch, tiền đạo 19 tuổi sẽ ghi danh vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ thứ tư nâng cao cúp vàng, sau Giuseppe Bergomi, Ronaldo Nazário và Pelé.