Angelina Jolie sắp rời Hollywood, bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài

Theo Page Six, từ năm nay, Angelina Jolie sẽ chia thời gian sống giữa New York - nơi cô điều hành cửa hàng thời trang Atelier Jolie - và châu Âu cũng như Campuchia. Ngôi sao 50 tuổi muốn có cuộc sống riêng tư hơn ở châu Âu, đồng thời dành nhiều thời gian ở Campuchia - quê hương thứ hai, nơi Jolie mang quốc tịch.

Diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Invision

Jae Benjamin, diễn viên kiêm nhà sản xuất, người quen biết Jolie từ năm 2005, cho biết: "Cô ấy bị cuốn vào quá nhiều rắc rối, nên cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời đi. Jolie cần khoảng lặng để giải tỏa và chỉ tập trung vào những điều chạm tới trái tim, tâm hồn và đam mê của mình. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, tài năng và giàu lòng nhân ái".

Những ồn ào xoay quanh Angelina Jolie chủ yếu liên quan đến cuộc chia tay đầy cay đắng với chồng cũ - tài tử Brad Pitt, 62 tuổi. Sau cuộc chiến ly hôn kéo dài 8 năm, cả hai đạt được thỏa thuận chung ngày 30/12/2024.

Hè năm ngoái, Angelina từng bày tỏ mong muốn rời Los Angeles, cho biết cô chỉ gắn bó thành phố này đến khi cả 6 con chung với Brad đều đủ 18 tuổi. Hai con út song sinh của cô là Knox và Vivienne đến tuổi trưởng thành vào tháng 7 năm nay, đồng nghĩa Angelina sẽ không còn bị ràng buộc bởi các điều khoản trong thỏa thuận nuôi con với Brad Pitt. Nữ diễn viên và chồng cũ còn có chung các con: Maddox (24 tuổi, đến từ Campuchia), Pax Thiên (22 tuổi, sinh ở Việt Nam), Zahara (20 tuổi, người Ethiopia) và con gái ruột Shiloh 19 tuổi.

Theo các nguồn tin, Angelina đang rao bán biệt thự 25 triệu USD ở Los Angeles - nơi cô và 6 con sống từ năm 2017. Ngôi sao Maleficent từng cho biết cô mua nơi này để các con được gần bố, bởi nhà Brad Pitt chỉ cách đó 5 phút lái xe.

Biệt thự 25 triệu USD của Angelina Jolie. Ảnh: Backgrid

Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay năm 2016 sau sự cố trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ. Jolie cáo buộc Pitt bạo hành vợ con trong khi say xỉn. FBI đã điều tra nhưng sau đó khép lại vụ việc do không đủ căn cứ để truy tố.

Từ đó, Jolie là người chăm sóc chính cho các con. Một số người con đã bỏ họ "Pitt" khỏi tên mình. Shiloh thậm chí còn tiến hành thủ tục pháp lý để bỏ họ bố đúng ngày cô tròn 18 tuổi năm 2024.

"Sau tất cả những gì Angelina đã trải qua với Brad, khi cả cuộc sống của họ bị đặt dưới ánh đèn công chúng suốt nhiều năm, cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời đi. Thật khó sống ở nơi mà chỉ cần quay đầu lại là thấy toàn gương mặt xa lạ", nhà sản xuất Benjamin nói thêm với Page Six.

Los Angeles cũng gắn liền giai đoạn u ám trong cuộc đời Jolie, khi cô chăm sóc mẹ - bà Marcheline Bertrand - suốt 10 năm mẹ cô chiến đấu với ung thư buồng trứng và ung thư vú. Bà Marcheline qua đời năm 2007 ở tuổi 56.

Jolie từ lâu đã xem mình là công dân toàn cầu, với những khát vọng vượt ra ngoài quê hương Los Angeles. Sau bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ đóng tại Campuchia năm 2001, Jolie trở nên gắn bó đất nước vùng Đông Nam Á, thành lập quỹ từ thiện, nhận con nuôi tại đây và bắt đầu tham gia các hoạt động nhân đạo. Jolie từng làm đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR) và đến thăm các khu vực chiến sự như Syria, Iraq và Afghanistan.

Dù không còn làm việc cho Liên Hợp Quốc, hôm 2/1, Jolie đến khu vực Rafah phía Ai Cập và tiến vào Gaza cùng một phái đoàn Mỹ, gặp gỡ các tài xế cứu trợ. Cô cũng gặp những người Palestine bị thương đang điều trị tại Ai Cập và trò chuyện với bệnh nhân tại bệnh viện ở thành phố Arish gần đó, theo AP.

Từ lâu đã có tin đồn Jolie muốn chuyển đến London, với thông tin cô tìm mua nhà tại đây hồi tháng 9/2025, trong thời gian quay phim Anxious People. Một số nguồn tin cho rằng cô thích dành nhiều thời gian hơn bên bạn thân Salma Hayek và chồng Salma, tỷ phú François-Henri Pinault - những người sống luân phiên giữa Paris, London và Mỹ.

Jeff Krauss, chủ tịch IE Group - đơn vị tổ chức sự kiện cho người nổi tiếng - nhận xét về Jolie: "Có vẻ cô ấy không còn muốn sống toàn thời gian ở Los Angeles khi các con đã trưởng thành. Ngày càng nhiều người nổi tiếng, đặc biệt những người có con, chuyển ra nước ngoài vì nền giáo dục tốt hơn và có sự riêng tư, tránh xa paparazzi".

Trong khi đó, Brad Pitt ngày càng gắn bó Hollywood. Công ty sản xuất Plan B Entertainment của anh đứng sau nhiều dự án ăn khách như Beetlejuice Beetlejuice, Nickel Boys và các series Adolescence, 3 Body Problem. Tài tử cũng tiếp tục thành công trong sự nghiệp diễn xuất, bao gồm bộ phim F1 phát hành năm 2025.

Brad Pitt đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái mới, Ines de Ramon, ở Los Angeles. Ảnh: GC

Trong khi Angelina vẫn độc thân, Brad Pitt hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon từ năm 2022. Tài tử và bạn gái kém 29 tuổi được cho là đang sống chung tại biệt thự mới của Brad ở Los Angeles.