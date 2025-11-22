Chồng cũ tiết lộ lý do ly hôn Angelina Jolie

Trên tạp chí Rolling Stone số phát hành ngày 17/11, Billy Bob Thornton nhớ lại ba năm hôn nhân với Angelina Jolie: "Đó là một trong những quãng thời gian đẹp nhất đời tôi. Giờ đây, chúng tôi vẫn là những người bạn rất thân thiết. Đó cũng là cuộc chia tay văn minh nhất của tôi. Chúng tôi đơn giản ly hôn vì lối sống quá khác biệt".

Angelina Jolie và Billy Bob Thornton. Ảnh: Wire

Nam diễn viên gắn bó với Angelina từ năm 2000 đến 2003. Diễn viên Bí mật ngôi mộ cổ là vợ thứ năm của anh. Billy cho biết thời điểm đó, anh nổi tiếng hơn Angelina, nhưng khi kết hôn với cô, cả hai bỗng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. "Thời kỳ đó, truyền thông và công chúng đặc biệt chú ý các cặp sao. Chúng tôi đi đâu cũng bị theo dõi và chỉ cần nói điều gì, ngay lập tức nó trở thành câu viral", Billy cho biết.

Billy cũng làm rõ câu chuyện nổi tiếng về việc anh và Angelina đeo "lọ máu" trên cổ. "Chúng tôi mỗi người có một mặt dây chuyền nhỏ, chỉ chứa một giọt máu bên trong", ngôi sao Landman giải thích. "Đó là một ý tưởng lãng mạn, đơn giản vậy thôi. Nhưng rồi câu chuyện lan truyền, và người ta biến chúng tôi thành ma cà rồng, sống trong hầm tối, uống máu của nhau...".

Angelina và Billy từng đeo dây chuyền lưu giọt máu của nhau, biểu tượng cho sự gắn kết lãng mạn. Ảnh: Wire

Sau khi ly hôn Angelina, Billy hẹn hò Connie Angland - chuyên gia trang điểm trên phim trường - và chào đón con gái Bella vào năm 2004. Mãi 10 năm sau, cặp sao mới tổ chức lễ cưới.

Nhắc về 6 cuộc hôn nhân và bến đỗ bình yên hiện tại bên Connie, Billy hài hước nói: "Cuối cùng tôi đã tìm được đúng nơi mình thuộc về. Những lần kết hôn trước chỉ kiểu như bạn uống hơi quá một tối rồi ai đó bảo: 'Hay là mình cưới nhau đi?' và bạn đáp 'Ừ, cũng được'. Tôi luôn nói với mọi người rằng ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng".

Về phía Angelina Jolie, sau này cô trải qua cuộc tình nổi tiếng với Brad Pitt. Cặp sao có ba con nuôi và ba con ruột, kết hôn năm 2014 nhưng ly hôn hai năm sau. Trước đó, thời trẻ, Angelina từng cưới nam diễn viên người Anh Jonny Lee Miller và hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chồng đầu tiên.