Vợ cũ Tom Cruise "khoe" người yêu kém 9 tuổi

Tình yêu mới sau nhiều năm kín tiếng

Katie Holmes đang tận hưởng niềm vui trong mối quan hệ với nghệ sĩ Jason Bard Yarmosky. Hai người bắt đầu bị bắt gặp bên nhau từ mùa hè năm nay, nhưng tới đầu tháng 9, nữ diễn viên mới có động thái xác nhận chuyện tình cảm.

Trên Instagram, Holmes đăng hình ảnh trong chuyến đi cùng bạn trai tại hồ Como, Italy. Khoảnh khắc này thu hút sự quan tâm, bởi cô vốn hạn chế chia sẻ đời tư. Sau đó, Holmes cùng Yarmosky xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York, cho thấy mối quan hệ cởi mở hơn.

Tại sự kiện, cặp đôi chọn trang phục đồng điệu với các gam trắng, be, kem. Holmes diện sơ mi trắng phối chân váy cạp cao, còn Yarmosky mặc áo len cùng quần âu. Họ trò chuyện, cười đùa, thể hiện sự gần gũi. Nguồn tin của People cho biết Holmes cảm thấy hạnh phúc, thoải mái trong mối quan hệ.

Jason Bard Yarmosky sống, làm việc tại New York, Mỹ. Anh được biết đến qua những tác phẩm khai thác tuổi tác, ký ức, sự biến đổi theo thời gian. Việc Yarmosky kém Holmes 9 tuổi không trở thành vấn đề. Cả 2 đều hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, có điểm chung về nghệ thuật.

Katie Holmes đang hạnh phúc bên nghệ sĩ kém 9 tuổi Jason Bard Yarmosky. IG.

Sự thay đổi dễ nhận thấy ở Katie Holmes là nét rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm né tránh câu hỏi tình cảm, cô không còn quá dè dặt. Những nụ cười bên bạn trai khiến người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên đang tận hưởng quãng thời gian bình yên.

Katie Holmes sinh năm 1978, nổi tiếng với vai Joey Potter trong loạt phim "Dawson's Creek" ("Ngã rẽ cuộc đời"). Thành công giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc tại Hollywood. Sau đó, Holmes tham gia "The Gift", "Batman Begins", "Pieces of April", "Logan Lucky", đồng thời thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất.

Bước qua quá khứ để sống cho hiện tại

Đời tư Katie Holmes từng chịu sự chú ý sau khi cô kết hôn với Tom Cruise năm 2006. Hôn lễ xa hoa được tổ chức tại lâu đài Odescalchi ở Bracciano, gần Rome, Italy. Khi đó, Cruise là 1 trong những tài tử quyền lực nhất Hollywood, còn Holmes đang ở giai đoạn nổi tiếng.

Cặp đôi có con gái Suri Cruise, sinh năm 2006. Trong những năm đầu hôn nhân, Holmes thường xuyên xuất hiện bên chồng tại sự kiện, thảm đỏ hoặc các hoạt động công khai. Họ từng được xem là 1 trong những cặp đôi đình đám nhất Hollywood, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 6 năm.

Tháng 6/2012, Katie Holmes bất ngờ đệ đơn ly hôn. Tới tháng 8 cùng năm, thủ tục hoàn tất. Holmes được trao quyền nuôi con gái, sau đó đưa Suri về New York sinh sống. Cuộc chia tay trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế, kéo theo nhiều đồn đoán. Holmes gần như không công khai kể chi tiết về những năm chung sống với Tom Cruise.

Sau ly hôn, nữ diễn viên tập trung cho con gái, công việc, đồng thời giữ đời sống cá nhân riêng tư. Cô từng chia sẻ mong muốn giúp Suri có tuổi thơ bình thường nhất có thể. Tuy vậy, những mối tình tiếp theo của Holmes vẫn thường xuyên được truyền thông theo dõi.

Năm 2013, cô được cho là bắt đầu hẹn hò Jamie Foxx. Hai người giữ kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm, hiếm khi xuất hiện công khai. Tới năm 2017, những hình ảnh thân mật khiến mối quan hệ được chú ý rộng rãi hơn. Sau khoảng 6 năm gắn bó, họ chia tay năm 2019.

Năm 2020, Holmes hẹn hò đầu bếp Emilio Vitolo Jr., người kém tuổi cô. Cả 2 thường xuyên bị bắt gặp, thể hiện tình cảm khá công khai. Holmes cũng từng tới nhà hàng của Vitolo, gặp gỡ gia đình anh. Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc năm 2021 sau chưa đầy 1 năm.

Tới năm 2022, nữ diễn viên được nhìn thấy bên nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ bass Bobby Wooten III. Hai người từng sánh đôi trên thảm đỏ. Holmes cũng được cho là đã gặp gia đình bạn trai. Chuyện tình kéo dài khoảng 8 tháng rồi khép lại cuối năm 2022.

Những mối quan hệ sau Tom Cruise khiến đời tư Katie Holmes nhiều lần xuất hiện trên truyền thông, nhưng cô vẫn không biến tình yêu thành nội dung chính trong các cuộc phỏng vấn. Cách sống kín đáo giúp hình ảnh của Holmes dần tách khỏi chuyện ồn ào, trở lại với công việc, vai trò làm mẹ, các dự án nghệ thuật.

Với Jason Bard Yarmosky, mọi thứ dường như diễn ra tự nhiên hơn. Cả 2 đều sống tại New York, cùng theo đuổi sáng tạo, có sự đồng cảm trong cách nhìn nghệ thuật. Khoảng cách tuổi tác 9 năm không tạo cảm giác chênh lệch rõ rệt khi họ xuất hiện cạnh nhau. Sự thoải mái giữa 2 người trở thành điều dễ nhận thấy nhất.

Sau 14 năm kể từ ngày kết thúc hôn nhân với Tom Cruise, Katie Holmes đang được nhắc đến nhiều hơn bằng câu chuyện của chính mình. Ở tuổi 48, cô vẫn bền bỉ với nghề, sống kín đáo nhưng không khép mình trước tình yêu. Mối quan hệ mới với Jason Bard Yarmosky mở ra một chương đời nhẹ nhàng, nơi nữ diễn viên lựa chọn tận hưởng hiện tại thay vì để quá khứ định nghĩa mình.

Theo: t/h