Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng

Jennifer Phạm thăm hồ Namtso - một trong ba hồ linh thiêng ở Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 4.718 m so với mực nước biển.

Hoa hậu Mai Phương Thúy nhận nhiều lời khen sắc vóc khi đăng bức ảnh khoe vòng một đầy đặn.

Hai con gái sinh đôi của Vân Trang lần đầu đi máy bay lúc 5 tuổi.

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Cặp ca sĩ Ly Ly và Anh Tú tại hậu trường một sự kiện âm nhạc.

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