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Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng

Sự kiện: Sao Việt

Jennifer Phạm thăm hồ Namtso; Mai Phương Thúy diện đầm đen cúp ngực tôn vòng một gợi cảm.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 1

Jennifer Phạm thăm hồ Namtso - một trong ba hồ linh thiêng ở Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 4.718 m so với mực nước biển.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 2

Hoa hậu Mai Phương Thúy nhận nhiều lời khen sắc vóc khi đăng bức ảnh khoe vòng một đầy đặn.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 3

Hai con gái sinh đôi của Vân Trang lần đầu đi máy bay lúc 5 tuổi.

Để kịp chuyến bay đầu đời, các bé phải dậy từ 4h, ra sân bay với khuôn mặt ngái ngủ.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 4

Midu khoe ảnh đi tiệc cùng ông xã Minh Đạt. Cô nâng ly bên chồng và nhắn nhủ rằng chỉ cần có tình yêu, nơi nào cũng trở nên đáng đến.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 5

Ca sĩ Quốc Thiên kỷ niệm sáu năm tình bạn với đàn chị Uyên Linh.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 6

Quỳnh Anh Shyn tận hưởng kỳ nghỉ ở Hội An.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 7

Phương Vy cười rạng rỡ bên ông xã và con gái.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 8

Quế Vân diện đồ sexy trong chuyến đi biển nghỉ hè.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 9

Ca sĩ Lâm Chấn Khang nói anh không ngại khi được mọi người nhận xét 'sợ' vợ.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 10

Châu Bùi nằm trong căn hộ mới chưa có nội thất, cho biết chẳng mấy chốc sẽ làm đầy không gian sống này bằng những món đồ đúng gu.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 11

Diễn viên Dương Cẩm Lynh đưa con trai út, bé Liam, đi chùa.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 12

Bà xã Hồ Quang Hiếu mặc đầm rộng che bụng bầu, tình tứ bên chồng.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 13

Cặp ca sĩ Ly Ly và Anh Tú tại hậu trường một sự kiện âm nhạc.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 14

Con gái Gia Bảo được bố đưa đi ăn.

Ảnh sao 29/7: Jennifer Phạm ngắm hồ nổi tiếng ở Tây Tạng - 15

Diễn viên Lý Bình nô đùa trên biển cùng con trai.

Điểm trùng hợp thú vị của 2 nam NSƯT điển trai nhất nhì phim giờ vàng VTV
Điểm trùng hợp thú vị của 2 nam NSƯT điển trai nhất nhì phim giờ vàng VTV

Đều là những diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, hai nam nghệ sĩ này còn có nhiều điểm tương đồng về chuyện đời tư.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 00:02 AM (GMT+7)
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