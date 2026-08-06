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Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp

Sự kiện: Sao Việt Lý Nhã Kỳ: Mỹ nhân hàng hiệu

Lý Nhã Kỳ nhận xét bản thân 'vẫn xinh, sống tích cực'; Thúy Diễm rạng rỡ khoe bụng bầu; vợ chồng Phan Thành tình tứ ở Trung Quốc.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 1

Hoa hậu H'Hen Niê nói về tổ ấm nhỏ: "Gia đình chẳng có gì ngoài sự hạnh phúc".

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 2

Diễn viên Lương Thế Thành đăng hình bà xã Thúy Diễm và gọi cô là "bầu xinh đẹp duy nhất của anh".

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 3

"Chị đẹp" Huyền Baby khoe dáng bên hai con trên đường phố Mỹ.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 4

Diễn viên Lý Nhã Kỳ mô tả bản thân: "Vẫn đẹp xinh, dùng năng lượng tích cực để sống và làm việc có ý nghĩa hơn cho gia đình, bạn bè".

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 5

Diễn viên Khả Ngân đón tuổi mới bên nhóm bạn.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 6

Hoa hậu Hà Kiều Anh (trái) và doanh nhân Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh - rủ nhau "ăn ngập mặt" khi đi chơi tại Mỹ.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 7

Doanh nhân Phan Thành cùng bà xã Primmy Trương ghi lại kỷ niệm ở Đôn Hoàng, Trung Quốc.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 8

Diễn viên Hương Giang mặc bikini tôn đường cong trên bãi biển.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 9

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng "trốn con" đi hẹn hò xem phim.

Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp - 10

Diễn viên Midu mặc đồ năng động trên đường phố Mỹ.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống giàu có, độc thân của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44
Cuộc sống giàu có, độc thân của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44

Lý Nhã Kỳ từng nhiều lần khoe bộ kim cương đồ sộ với khối tài sản bao gồm bất động sản, xế hộp sang trọng.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 23:39 PM (GMT+7)
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