Ảnh sao 6/8: Lý Nhã Kỳ tự khen mình đẹp

Hoa hậu H'Hen Niê nói về tổ ấm nhỏ: "Gia đình chẳng có gì ngoài sự hạnh phúc".

Diễn viên Lương Thế Thành đăng hình bà xã Thúy Diễm và gọi cô là "bầu xinh đẹp duy nhất của anh".

"Chị đẹp" Huyền Baby khoe dáng bên hai con trên đường phố Mỹ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ mô tả bản thân: "Vẫn đẹp xinh, dùng năng lượng tích cực để sống và làm việc có ý nghĩa hơn cho gia đình, bạn bè".

Diễn viên Khả Ngân đón tuổi mới bên nhóm bạn.

Hoa hậu Hà Kiều Anh (trái) và doanh nhân Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh - rủ nhau "ăn ngập mặt" khi đi chơi tại Mỹ.

Doanh nhân Phan Thành cùng bà xã Primmy Trương ghi lại kỷ niệm ở Đôn Hoàng, Trung Quốc.

Diễn viên Hương Giang mặc bikini tôn đường cong trên bãi biển.

Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng "trốn con" đi hẹn hò xem phim.

Diễn viên Midu mặc đồ năng động trên đường phố Mỹ.

Ảnh: FBNV