Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng 'gái 3 con'

Sự kiện: Sao Việt

Hà Tăng rạng rỡ trong chuyến du lịch biển; vợ chồng Midu tình tứ; Nhã Phương tôn đường cong ở Thượng Hải.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 1

Gia đình người mẫu Hà Anh ăn tối lãng mạn bên bờ biển Maldives.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 2

Vợ chồng diễn viên Midu nhìn nhau đắm đuối khi dự tiệc cưới tại Mỹ.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 3

Diễn viên Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi tôn vóc dáng "gái ba con". Ông xã cô - doanh nhân Louis Nguyễn - cũng đăng ảnh vợ kèm chú thích: "Biển, hoàng hôn và em".

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 4

Ca sĩ Phương Vy rạng rỡ trong vòng tay chồng con.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 5

Diễn viên Nhã Phương khoe đường cong khi tham quan Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 6

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh mặc trang phục đồng điệu, trao nhau cử chỉ ngọt ngào.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 7

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tận hưởng mùa hè bên con gái tại Quy Nhơn.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 8

Diễn viên Quỳnh Nga trung thành với gu mặc nhí nhảnh như gái teen.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 9

Vợ ca sĩ Đăng Khôi hạnh phúc đón tuổi mới bên gia đình.

Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng &#39;gái 3 con&#39; - 10

Trịnh Tú Trung (trái) lưu lại kỷ niệm bên ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Ngô Kinh tại Liên hoan phim quốc tế Malaysia.

Ảnh: FBNV

Thực hư thông tin diễn viên Bảo Thanh mang quân hàm thượng úy công an
Thực hư thông tin diễn viên Bảo Thanh mang quân hàm thượng úy công an

Diễn viên Bảo Thanh hiện làm việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Cô lên tiếng về thông tin đã mang quân hàm thượng úy công an mà một số trang tin...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 23:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN