Ảnh sao 28/7: Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi khoe dáng 'gái 3 con'
Hà Tăng rạng rỡ trong chuyến du lịch biển; vợ chồng Midu tình tứ; Nhã Phương tôn đường cong ở Thượng Hải.
Gia đình người mẫu Hà Anh ăn tối lãng mạn bên bờ biển Maldives.
Vợ chồng diễn viên Midu nhìn nhau đắm đuối khi dự tiệc cưới tại Mỹ.
Diễn viên Tăng Thanh Hà mặc đồ bơi tôn vóc dáng "gái ba con". Ông xã cô - doanh nhân Louis Nguyễn - cũng đăng ảnh vợ kèm chú thích: "Biển, hoàng hôn và em".
Ca sĩ Phương Vy rạng rỡ trong vòng tay chồng con.
Diễn viên Nhã Phương khoe đường cong khi tham quan Thượng Hải, Trung Quốc.
Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh mặc trang phục đồng điệu, trao nhau cử chỉ ngọt ngào.
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tận hưởng mùa hè bên con gái tại Quy Nhơn.
Diễn viên Quỳnh Nga trung thành với gu mặc nhí nhảnh như gái teen.
Vợ ca sĩ Đăng Khôi hạnh phúc đón tuổi mới bên gia đình.
Trịnh Tú Trung (trái) lưu lại kỷ niệm bên ngôi sao điện ảnh Trung Quốc Ngô Kinh tại Liên hoan phim quốc tế Malaysia.
Ảnh: FBNV
Diễn viên Bảo Thanh hiện làm việc tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Cô lên tiếng về thông tin đã mang quân hàm thượng úy công an mà một số trang tin...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/07/2026 23:04 PM (GMT+7)