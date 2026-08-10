Ảnh sao 10/8: Con gái Cường Đôla đón sinh nhật 6 tuổi

Đàm Thu Trang chia sẻ loạt ảnh sinh nhật 6 tuổi của con gái Suchin. Bé được hóa trang thành Huntrix - nhân vật trong bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters.

Cô cho biết mỗi năm con chọn một nhân vật làm chủ đề sinh nhật, khiến cô bất ngờ vì con lớn nhanh.

Thanh Hằng đăng ảnh trong phòng VIP của thương hiệu trang sức Cartier sau sinh nhật tuổi 43. Siêu mẫu diện trang phục đơn sắc, tạo dáng giữa không gian trưng bày các sản phẩm cao cấp.

Trịnh Kim Chi đăng ảnh cùng giảng viên và bạn học trong một buổi học. Nghệ sĩ cho biết cô được các thầy cô chiêu đãi bữa trưa và tặng quà quê.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh trong buổi tiệc chào mừng của Miss World 2026. Người đẹp diện váy của nhà thiết kế Trần D Trí, trang điểm bởi Hạnh Trần và làm tóc bởi Ruby Nguyen.

Bảo Ngọc cho biết cô chuẩn bị bước vào những phần thi quan trọng tiếp theo của cuộc thi.

Minh Triệu đăng ảnh dùng bữa tối cùng bạn thân Minh Tú. Cả hai có nhiều năm gắn bó và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Thu Thủy cùng ông xã đăng ảnh tại buổi ra mắt phim Thư tình gửi bà ngoại. Nữ ca sĩ nhận xét tác phẩm tạo dấu ấn nhờ cách kể nhẹ nhàng về tình thân, thay vì dựa vào những tình tiết bi kịch hay cao trào kịch tính.

Tiểu Vy đăng ảnh trở lại công việc sau chuyến nghỉ dưỡng tại Bali. Người đẹp cho biết chuyến đi giúp cô tái tạo năng lượng trước khi tiếp tục lịch trình.

Quang Dũng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc trong dịp sinh nhật. Ca sĩ cho biết anh xúc động trước tình cảm nhận được và trân trọng những yêu thương theo thời gian.

Otis chia sẻ ảnh du lịch Nhật Bản cùng bạn gái tin đồn - Ribi Sachi. Anh viết dòng trạng thái hài hước: “Đi kiếm Đỗ Rê Mon Day 1”.

BB Trần đăng ảnh hậu trường Anh trai vượt ngàn chông gai. Nghệ sĩ cho biết những khoảnh khắc vui đùa cùng các đồng nghiệp tại ký túc xá là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của anh khi tham gia chương trình.