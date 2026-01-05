Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai

Devon Trần, con gái Trương Ngọc Ánh, gợi cảm với váy cúp ngực khi dự tiệc cùng bố - diễn viên Trần Bảo Sơn.

"Công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn (trái) khoe sắc bên mẹ - cựu diễn viên Thủy Tiên - và em dâu tương lai - hot girl Marie Trâm Anh (phải). Ba mỹ nhân chọn trang phục họa tiết đồng điệu của nhà mốt Versace cho bữa tiệc mừng năm mới trên du thuyền ngắm sông Sài Gòn về đêm.

Hoa hậu H'Hen Niê thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng những khoảnh khắc con gái Harley cười toe toét.

Vợ chồng Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương được người hâm mộ khen đẹp đôi khi khoe ảnh áo dài.

Siêu mẫu Minh Triệu khiến nhiều người trầm trồ khi khoe cơ bụng săn chắc, không mỡ thừa với bikini quai mảnh.

Siêu mẫu Thanh Hằng tự thấy bản thân hiền dịu hơn khi nhuộm tóc màu trầm.

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh hóa nàng thơ trong bộ ảnh mới thực hiện.

Ca sĩ Hòa Minzy tích cực quảng bá cho concert sắp diễn ra tại TP HCM.

Hoa hậu Kỳ Duyên diện 'cây' hàng hiệu xuống phố.

Thanh Thảo hội ngộ Trizzie Phương Trinh khi chạy show ở Mỹ.