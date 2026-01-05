Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai

'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn mặc đồng điệu, cùng mẹ và em dâu tương lai mừng năm mới; Minh Triệu khoe body không mỡ thừa.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 1

Devon Trần, con gái Trương Ngọc Ánh, gợi cảm với váy cúp ngực khi dự tiệc cùng bố - diễn viên Trần Bảo Sơn.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 2

"Công chúa hàng hiệu" Tiên Nguyễn (trái) khoe sắc bên mẹ - cựu diễn viên Thủy Tiên - và em dâu tương lai - hot girl Marie Trâm Anh (phải). Ba mỹ nhân chọn trang phục họa tiết đồng điệu của nhà mốt Versace cho bữa tiệc mừng năm mới trên du thuyền ngắm sông Sài Gòn về đêm.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 3

Hoa hậu H'Hen Niê thu hút hàng chục nghìn lượt "thích" khi đăng những khoảnh khắc con gái Harley cười toe toét.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 4

Vợ chồng Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương được người hâm mộ khen đẹp đôi khi khoe ảnh áo dài.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 5

Siêu mẫu Minh Triệu khiến nhiều người trầm trồ khi khoe cơ bụng săn chắc, không mỡ thừa với bikini quai mảnh.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 6

Siêu mẫu Thanh Hằng tự thấy bản thân hiền dịu hơn khi nhuộm tóc màu trầm.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 7

Lọ Lem nhà MC Quyền Linh hóa nàng thơ trong bộ ảnh mới thực hiện.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 8

Ca sĩ Hòa Minzy tích cực quảng bá cho concert sắp diễn ra tại TP HCM.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 9

Hoa hậu Kỳ Duyên diện 'cây' hàng hiệu xuống phố.

Ảnh sao 5/1: Tiên Nguyễn khoe sắc bên mẹ và em dâu tương lai - 10

Thanh Thảo hội ngộ Trizzie Phương Trinh khi chạy show ở Mỹ.

