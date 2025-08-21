Con gái 9 tuổi của Phương Vy trổ mã

Mới đây, con gái Phương Vy tham gia buổi luyện tập cho show thời trang Destination Runway Fashion Week do người mẫu Xuân Lan tổ chức.

Khi xuất hiện cùng mẹ trên sàn catwalk, cô bé thu hút sự chú ý nhờ khuôn mặt xinh xắn cùng những bước đi tự tin.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả khen cô bé có khuôn mặt 'sáng như thiên thần' và đoán bé sẽ là hoa hậu trong tương lai.

Phương Vy cho biết vì trước đây con gái cô học võ nên dáng catwalk còn cứng, nên đã được nghệ sĩ Cindy Thái Tài giúp chỉnh tư thế.

Bé cũng có thời gian làm quen sân khấu, rèn kỹ năng trình diễn trước khi biểu diễn.

Theo Phương Vy, Ailani có tính cách hoạt bát, yêu thích thể thao, vẽ, đàn và ca hát.

Từ khi lên 5 tuổi, cô tạo điều kiện để con theo học các môn này. Ailani cũng mê khoa học, nên được bố giúp lập một kênh riêng, giúp bé kết nối với các nhà khoa học trong và ngoài nước để trò chuyện, học hỏi.

Ngoài ra, Phương Vy truyền tình yêu bếp núc, nội trợ cho con gái.

Vợ chồng ca sĩ thống nhất dạy con những giá trị cốt lõi như khiêm nhường, lòng nhân hậu, cách cư xử tinh tế và nét đẹp nữ tính truyền thống, đồng thời khuyến khích con tự do khám phá, mạnh dạn bày tỏ ý kiến và phát triển sự độc lập trong suy nghĩ lẫn hành động.

'Ailani được nuôi dưỡng trong hai nền văn hóa là một món quà lớn dành cho bé. Tôi mong con lớn lên với trái tim rộng mở, tự hào về cội nguồn và biết trân trọng những điều đẹp đẽ trong cuộc sống', Phương Vy nói.

Để Ailani thành thạo tiếng Việt, cô cho con học trường công thay vì trường quốc tế.

Vợ chồng ca sĩ cũng thường đưa con tham gia các hoạt động dã ngoại, lớp workshop làm đồ thủ công và giao tiếp, giúp bé dạn dĩ và phát triển tư duy rộng mở.