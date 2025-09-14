Con gái 17 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác

Nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Trung Quốc Triệu Văn Trác (53 tuổi) chia sẻ loạt ảnh gia đình trên mạng xã hội để chúc mừng con gái đầu, Triệu Tử Nghi (tên tiếng Anh là Rose), tốt nghiệp trung học.

Cô con gái 17 tuổi của tài tử theo học tại Institut Le Rosey, ngôi trường nội trú được mệnh danh là đắt đỏ nhất thế giới với học phí lên đến hơn 1 triệu NDT /năm (khoảng 139.000 USD/năm).

Triệu Văn Trác (thứ hai từ trái sang) đã đăng bức ảnh gia đình để chúc mừng lễ tốt nghiệp trung học của con gái lớn "Rose" Triệu Tử Nghi (thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Weibo.

Trong ảnh tốt nghiệp, Tử Nghi gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, gương mặt ưa nhìn và thành tích học tập xuất sắc. Theo tiết lộ của Triệu Văn Trác, con gái anh không chỉ hoàn thành chương trình học mà còn giành được các giải thưởng về Sinh học, Nghệ thuật và Giải thành tích xuất sắc nhất.

Hai em của Tử Nghi cũng khiến gia đình tự hào. Cậu em Triệu Tử Long nhận Giải Đại bàng danh dự, em gái Triệu Tử Nguyệt được truyền cảm hứng học tập từ các anh chị.

Institut Le Rosey là trường nội trú danh giá tại Thụy Sĩ, thành lập từ năm 1880, được biết đến với hệ thống cơ sở vật chất xa hoa gồm sân cưỡi ngựa, phòng hòa nhạc, trường bắn, du thuyền... Trường này chủ yếu dành cho con em hoàng tộc và các gia đình siêu giàu toàn cầu. Con gái của MC Đài Loan (Trung Quốc) Hồ Qua, Hồ Doanh Trinh, cũng từng là học sinh tại đây.

Theo thông tin từ website chính thức, học phí và chi phí ăn ở cho năm học 2025-2026 tại Le Rosey là 154.200 franc (tương đương 192.000 USD).

Gia đình Triệu Văn Trác - Trương Đan Lộ trong dịp du xuân ở Phú Quốc, Việt Nam đầu năm 2025. Ảnh: Weibo.

Triệu Văn Trác nổi danh từ thập niên 1990 với các vai diễn trong Hoàng Phi Hồng, Phong Vân, Hoắc Nguyên Giáp, Phương Thế Ngọc… Anh kết hôn với người mẫu Trương Đan Lộ năm 2006 và hiện sống cùng vợ con trong khu biệt thự cao cấp Đông Sơn, Bắc Kinh. Nơi đây có hơn 150 biệt thự độc lập, sân vườn và hồ bơi riêng biệt. Bất động sản này được ước tính trị giá khoảng 450 triệu NDT (hơn 62 triệu USD). Thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của Triệu Văn Trác lên tới 20 triệu NDT/bộ phim. Ngoài ra, tài tử cũng sở hữu khối bất động sản lớn gồm căn hộ, đất đai ở Bắc Kinh.

Hiện tại, nam diễn viên gần như rút khỏi giới giải trí, dành thời gian chăm sóc con cái và từng nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý thanh thiếu niên. Anh thường xuyên chia sẻ niềm tự hào về ba người con trên mạng xã hội.