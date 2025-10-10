Hương Giang thu hút ánh nhìn khi diện áo dài trên đường phố châu Âu

Hoa hậu Hương Giang vừa chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh mới chụp tại Copenhagen (Đan Mạch), thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Trong khung cảnh cổ kính và đầy nắng của châu Âu, người đẹp diện tà áo dài truyền thống màu đỏ rực rỡ, điểm nhấn là ngôi sao vàng nổi bật trên ngực áo - hình ảnh gợi nhắc niềm tự hào dân tộc.

Với phong thái tự tin, thần thái nhẹ nhàng, Hương Giang bước đi giữa phố Âu như một đại diện tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam.

Tà áo dài mỏng manh bay nhẹ trong gió khiến khung hình thêm phần mềm mại, vừa mang nét cổ điển, vừa hiện đại.

Bên cạnh đó, nhan sắc dịu dàng, chỉ trang điểm nhẹ của nàng hậu cũng nhận được lời khen từ đông đảo cư dân mạng.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hơn 43.000 lượt thích và bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải.

Hình ảnh Hương Giang thu hút trên đường phố châu Âu khiến không ít người phải ngoái nhìn. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng trầm trồ bình luận: "Cái dáng Hương Giang mặc áo dài đẹp thật ý"; "Quá là xinh đẹp, quá là ngọt ngào và cực kỳ Việt Nam!"; "Áo dài đẹp quá, Giang thì khỏi bàn"...

Đây không phải là lần đầu Hương Giang diện áo dài giữa lòng châu Âu. Trước đó, vào năm 2020, cô từng diện áo dài trắng tinh khôi khi dạo bước ở kinh đô thời trang Paris. Mỗi lần như vậy, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen về cách tôn vinh văn hóa Việt qua trang phục truyền thống, đồng thời thể hiện sự tự tin và tinh tế của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.