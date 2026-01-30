Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 30/1: Tiểu thư gia tộc Sơn Kim khoe vẻ đài các

Rich kid Ruby Nguyễn được khen thần thái kiêu sa; Phương Ly mặc bikini nhỏ xíu tôn body; chồng H'Hen Niê cởi áo để lộ cơ bụng 6 múi.

Gia đình ca sĩ Phương Trinh Jolie mặc đồng điệu mừng bé út Loka tròn một tuổi.

Tài tử Liên Bỉnh Phát khoe cúp Mai Vàng bên bạn gái Ngọc Kayla.

Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - được nhiều khán giả nhận xét nhan sắc dịu dàng, quý phái.

Diễn viên Lê Phương thích thú khi được chồng khen da căng bóng.

Lọ Lem - con gái nghệ sĩ Quyền Linh - về thăm mộ ông bà cố ở Quy Nhơn.

Người mẫu Minh Tú (phải) hẹn ăn tối cùng đồng nghiệp Minh Triệu khi ông xã đi công tác.

Ca sĩ Tuấn Hưng cảm ơn vợ đã động viên anh tu sửa dung mạo.

Ca sĩ Phương Ly mặc bikini "tí hon" khoe đường cong quyến rũ.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cô thích nụ cười của hiện tại.

Hoa hậu H'Hen Niê đăng hình ông xã - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - và khen: "Ba Harley tập giỏi quá".

