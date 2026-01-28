Ảnh sao 28/1: Vợ chồng Lê Thúy thăm biệt thự của Đỗ Mạnh Cường

Người mẫu Lê Thúy cùng ông xã Đỗ An đến thăm biệt thự mới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, gặp gỡ Tuyết Lan và chồng cô là bác sĩ Thiện Khanh.

Các khách mời bày tỏ sự ấn tượng trước không gian sống sang trọng, bề thế với nội thất mang phong cách hoàng gia, được Đỗ Mạnh Cường chăm chút thực hiện trong gần một năm.

Lưu Hương Giang khoe nhan sắc tuổi 42.

Trước đó, cô từng cho biết chỉ tiếp nhận các ý kiến góp ý về âm nhạc, còn những nhận xét liên quan đến ngoại hình xin phép bỏ qua, bởi theo cô, việc thường xuyên nghe những lời góp ý hay mỉa mai về diện mạo không mang tính xây dựng mà dễ khiến người trong cuộc tổn thương và mất tự tin.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cùng các cháu xúng xính áo dài trong bộ ảnh mừng Tết Nguyên đán.

Đoàn Minh Tài chia sẻ với khán giả khoảnh khắc lãng mạn bên bà xã Sunny Đan Ngọc.

Cặp vợ chồng son đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc sau đám cưới diễn ra hồi đầu năm.

Ca sĩ Thảo Trang diện trang phục đính kết cầu kỳ trong buổi biểu diễn ở TP HCM.

Ái Phương thực hiện bộ ảnh xuân theo concept Tết xưa với xe cub, chậu cúc mâm xôi và trang phục mang phong cách cổ điển.

Hai mẹ con Nhật Kim Anh mặc áo bà ba.

Dương Cẩm Lynh và Trương Minh Quốc Thái chụp ảnh tại hậu trường dự án mới mà cả hai cùng tham gia.

Diễm My 9X đón tuổi mới. Nữ diễn viên được khen nhan sắc mặn mà ở tuổi 36, sau khi sinh con trai đầu lòng.

Ngọc Trinh khoe bờ vai gầy khi diện thiết kế lấy cảm hứng từ yếm đào, tôn vẻ gợi cảm.

Tú Vi đưa con gái đi chơi cùng bé Lita, con gái của diễn viên Kha Ly.

Trịnh Kim Chi tạo dáng bên linh vật năm Bính Ngọ.