NSND vừa trở thành tân Giám đốc Nhạc viện TPHCM là ai?

"Bước ngoặt" của NSND Quốc Hưng

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức chiều 25/7 tại TPHCM.

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký ngày 23/7/2026, ông Đỗ Quốc Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cho NSND Đỗ Quốc Hưng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ niềm xúc động khi nhận quyết định điều động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời xem đây là “một cơ duyên lớn, một bước ngoặt đầy ý nghĩa trong cuộc đời nghệ thuật” của mình.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của mình là cùng Ban Giám đốc tiếp nối những giá trị quý báu mà nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ và cán bộ dày công vun đắp, đồng thời cùng tập thể Nhạc viện tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

“Tôi đến đây không chỉ với vai trò của người quản lý mà trước hết là với trái tim của một nghệ sĩ, một người thầy, một người đồng nghiệp luôn mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tất cả quý vị”, NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Phát biểu nhậm chức, NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ của mình là cùng Ban Giám đốc, tập thể Nhạc viện tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.

Trong giai đoạn tới, Nhạc viện TPHCM cần tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước, đồng thời trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc âm nhạc dân tộc với tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Tân Giám đốc cho biết sẽ cùng Ban Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, đồng thời xây dựng môi trường nghệ thuật đoàn kết, nhân văn, khơi dậy đam mê và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều đồng nghiệp, học trò và giới nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới tân Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ kỳ vọng NSND Đỗ Quốc Hưng cùng Ban Giám đốc và tập thể Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đạt nhiều thành tựu, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ, giảng viên và học trò cũng kỳ vọng, với tâm huyết, uy tín nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý, NSND Đỗ Quốc Hưng sẽ đưa Nhạc viện TPHCM tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước.

Hơn ba thập kỷ cống hiến cho thanh nhạc Việt Nam

NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh, Hà Nội. Ông là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, từng giành giải Nhất Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc năm 2000, Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều năm biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên cùng nhiều quốc gia khác.

NSND Quốc Hưng là thành viên hội đồng nghệ thuật của nhiều hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả đất nước. Anh cũng thành công trong vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Năm 1998, sau thời gian tập huấn và biểu diễn tại Nhà hát Opera Hannover (Đức), ông được mời ở lại làm nghệ sĩ nhưng đã lựa chọn trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và biểu diễn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo thanh nhạc. Công trình chuyên khảo Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam, được phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, đề xuất nhiều hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trong nhiều năm giảng dạy, ông đã đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trưởng thành như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà... Với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật biểu diễn và đào tạo, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND năm 2019.

Bên cạnh dấu ấn trong sự nghiệp biểu diễn, giảng dạy và quản lý, NSND Đỗ Quốc Hưng còn được nhiều đồng nghiệp biết đến với một mái ấm hạnh phúc.

Bên cạnh dấu ấn trong sự nghiệp biểu diễn, giảng dạy và quản lý, NSND Đỗ Quốc Hưng còn được nhiều đồng nghiệp biết đến với một mái ấm hạnh phúc. Nam nghệ sĩ kết hôn với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên và có hai con gái.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ vợ luôn là người đồng hành, âm thầm ủng hộ và tạo điều kiện để ông toàn tâm cho công việc, từ hoạt động biểu diễn, giảng dạy đến đảm nhận các trọng trách quản lý. Với NSND Quốc Hưng, gia đình chính là điểm tựa giúp ông thêm vững tin trên con đường nghệ thuật.

Hai con gái cũng luôn gần gũi, gắn bó với bố, trong đó con gái lớn từng tham gia thiết kế bìa album Gửi dĩ vãng phát hành năm 2022. Với ông, thành công trong sự nghiệp luôn gắn liền với sự sẻ chia và đồng hành của gia đình.