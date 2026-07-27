MC Hạnh Phúc, Khánh Vy nghẹn ngào khi dẫn cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'

Tối 26/7, cầu truyền hình chính luận nghệ thuật "Sao sáng dẫn đường" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) đã diễn ra đồng thời tại bốn điểm cầu Hà Nội, TP.HCM, Tuyên Quang và Quảng Trị. Không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đêm cầu truyền hình còn trở thành hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, nơi nhiều khán giả và cả những người dẫn chương trình đã không thể kìm được nước mắt trước những câu chuyện đầy xúc động.

Lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài thơ "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường", chương trình tái hiện hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước.

Bốn điểm cầu được lựa chọn đều mang ý nghĩa đặc biệt. Hà Nội với Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) - nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) - nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) - chiến trường khốc liệt một thời, nơi các lực lượng tìm kiếm hài cốt vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.

Khánh Vy – Đức Bảo xúc động trao kỷ vật cho người thân liệt sĩ Hoàng Văn Định.

Chương trình được dẫn dắt bởi các MC Phí Linh - Hữu Bằng tại Hà Nội, Minh Phương - Hồng Nhung tại TP.HCM, Đức Bảo - Khánh Vy tại điểm cầu Tuyên Quang và Hạnh Phúc - Thái Trang tại Quảng Trị.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình diễn ra tại điểm cầu Tuyên Quang, khi MC Khánh Vy giới thiệu câu chuyện về liệt sĩ Hoàng Văn Định.

Giọng nữ MC nhiều lần nghẹn lại khi nhắc đến bộ hồ sơ còn lưu giữ vết máu của người chiến sĩ năm xưa.

"Trong tờ quyết định cử ra Bắc học vẫn còn loang vết máu. Hình ảnh một người chiến sĩ hiện lên trước mắt chúng ta - người đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu, anh dũng tiêu diệt xe tăng địch. Khi ngày trở về, ngày được ra Bắc học tập tưởng như đã rất gần, mang theo biết bao hy vọng và dự định thì tất cả đã mãi dang dở. Người chiến sĩ ấy đã anh dũng hy sinh. Bộ hồ sơ ấy mang tên Hoàng Văn Định...", Khánh Vy nghẹn ngào.

Phía sau sân khấu, chỉ cách vài trăm mét là nơi các lực lượng rà phá bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Hình ảnh ấy càng làm nổi bật ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - chủ đề xuyên suốt của cầu truyền hình năm nay.

Tại điểm cầu Quảng Trị, MC Hạnh Phúc và Thái Trang cũng nhiều lần nghẹn ngào khi theo dõi câu chuyện về hành trình tìm kiếm liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh.

Chương trình tại điểm cầu Quảng Trị.

Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, lời gọi tha thiết của người thân: "Anh ơi, về với gia đình, về với chúng em!" vang lên khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Khi dẫn chương trình tại điểm cầu TP.HCM, MC Hồng Nhung cũng nhiều lần nghẹn giọng trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sau nhiều năm xa cách, hình ảnh người lính năm xưa như được "trở về" trong vòng tay người thân qua những kỷ vật còn lưu giữ từ thời chiến. Câu chuyện càng khiến khán giả lặng người khi chứng kiến bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi) chỉ vì lời hứa khi trở về anh sẽ cưới, bà đã lặng lẽ chờ đợi suốt cả cuộc đời, chọn ở vậy đến hôm nay để gìn giữ trọn vẹn tình yêu và ký ức về người chồng chưa kịp nên duyên.

Đó không chỉ là lời gọi dành cho một người thân đã khuất mà còn là tiếng lòng của hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam vẫn đang mòn mỏi chờ ngày tìm được hài cốt, biết được nơi an nghỉ của cha, chồng, anh em mình sau chiến tranh.

Trong suốt chương trình, nhiều hình ảnh về những kỷ vật còn nhuốm màu thời gian, những lá thư, giấy báo, tờ quyết định còn loang vết máu... đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gợi nhắc sự hy sinh vô giá của các thế hệ đi trước.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Hàng ghế đầu dành để tưởng niệm những người lính.

Hơn 50 năm qua, đã có trên một triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm và gần 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đó là lý do "Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai với quyết tâm huy động sức mạnh của nhiều lực lượng, từ cán bộ, chiến sĩ quân đội, các đội rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập cho tới các nhà khoa học nghiên cứu ADN, những người kiên trì giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Ba chương của cầu truyền hình gồm "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh" đã khắc họa rõ nét hành trình ấy bằng những câu chuyện có thật, những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm và niềm hy vọng chưa bao giờ tắt của các gia đình liệt sĩ.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, ấn tượng

Bên cạnh các phóng sự giàu cảm xúc là chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với những ca khúc như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Những giai điệu quen thuộc góp phần tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, đưa khán giả đi từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình và phát triển hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình còn là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh cùng những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Họ chính là những người đang tiếp tục viết nên hành trình tri ân bằng những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa.